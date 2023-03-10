Заплатка

Колонка обозревателей
41
Елена Левкович

Глядя на заголовок, можно по­думать, что я перескажу сюжет какой-нибудь душещипательной истории, где на измученную душу во спасение оной была наложена заплатка в виде судьбоносной встречи, правильных слов или даже женитьбы.

На самом деле речь пойдет об обычной кошке, той самой, которую еще осенью, в лютые морозы, мой старший сын услышал в темноте, плачущей под машиной, и притащил домой. Найденыша мы назвали Басей (она была Барсиком до того момента, как мы выяснили, что это котенок-девочка). Попыток пристроить черно-белую шуструю красавицу было предпринято множество, но ни богатое (по-кошачьим меркам) приданое, ни дифирамбы в Басину честь не привели к горячо желаемому мной результату – Басю никто не хотел «удочерять». Хотя несколько раз дело было почти на мази: коллега мужа обещал забрать и почти уже поехал в нашу сторону, но внезапно воспротивилась его вторая половина; писали и по объявлению, но потом пропадали.

Почему я так хотела сбыть «невесту» с рук? Во-первых, я очень быстро поняла, что две кошки – удовольствие во всех смыслах ниже среднего. Приходилось по несколько раз в день пылесосить (шерсть у Баси оказалась ну очень длинной и летучей), лоток, миски мылись постоянно, кухня обязательно закрывалась – воспитанная улицей младшая быстро научила старшую таскать со стола даже несъедобное, если и не съесть, то хотя бы повалять по полу. Сюда же припишем финансовый воп­рос: учитывая, что одна из кошек – аллер­гик, дорогой корм приходилось покупать теперь уже на двоих (возиться с раздельным питанием не хотелось), наполнитель (золотой по цене!) стал улетать за неделю. А во-вторых, у сына обост­рилась аллергия, а у мужа – подозрение к мохнатым, и это стало главным камнем преткновения.

В итоге решили отселить кошек хотя бы на время. Отдавать в казенные передержки не захотели, а потому договорились с сотрудницей мужа – молодая девушка с радостью согласилась принять обеих. Тем более что сама она опытная в кошачьем плане: у ее мамы – восемь котов, у свекрови – еще столько же. Я оставила запас кошачьей провизии, наполнитель и стала думать, как разрешить непростую ситуацию...

Через 10 дней кошек надо было забирать. Знала, что все у них отлично (фотоотчеты говорили об этом красноречиво), и вдруг слышу от приемной матери наших хвостатых: «А можно Басю мы оставим себе?»

Честно сказать, растерялась от неожиданности. Верилось с трудом: несколько месяцев никто нашей Баськой не интересовался, а тут раз – и срослось?

– Да я сама в шоке! Я сколько мужа просила: давай заведем кошку, собаку, кого угодно, и он всегда был категорически против. А с Басей любовь случилась сразу же. Она с ним и ест, и спит, и работает, и телевизор смотрит. Если он долго не обращает на нее внимания, Бася его лапкой трогает, напоминает о себе. Он ей прощает воровство со стола, а она с ним готова хоть мусор идти выносить! Они даже по характеру похожи, мы уже заметили, – девушка была искренне удивлена таким поворотом временного котоприимст­ва. – У них все настолько серьезно, что он ей даже имя новое придумал – Заплатка.

Так я в очередной раз убедилась в провидении и теории, что каждому четвероногому предопределен свой человек. Вот не «шла» наша Бася к тому, кто не написан ей судьбой, а пришло время – и объявился «суженый». И пускай это будет лишь моей такой вот наивной верой в нечто свыше, я очень рада, что уличный котенок обрел своего человека, с которым у них даже вкусы одинаковые – оба очень любят сыр.

Все колонки автора

Популярное

Все
Никакая другая отрасль экономики не открывает столько дверей перед женщинами, которые хотят работать
Пропавших когда-то родных и близких люди разыскивают даже спустя десятилетия
Сахарным заводам выделили 18,3 млрд тенге по оборотным схемам
Где растут молодильные яблочки?
Дела семейные
Возвращение Исламхана и камбэк от «Атырау»
Гормоны счастья
Весенние краски Аrt Naу́ryz
В Усть-Каменогорске задействовали медицинскую авиацию для экстренной госпитализации ребенка с редким заболеванием
Битвы за финал
С прицелом на Олимпиаду-2026
Мистика и реализм
Ноутбук за спасение
Объединились добрые сердца
Центризбирком Полностью оснащены
Хлопай и взлетай
Попытка не пытка
Острая необходимость
Заплатка
В Казахстане вышел перевод на казахский и русский языки книги английского горного инженера Джона Уорделла «В Киргизских (Казахских) степях», где очевидцем описываются события, происходившие в начале прошлого века в северных и центральных регионах нашей страны
Для Кирилла Чернышова из Семея казахский язык стал практически родным. 20-летний парень нередко обращается к произведениям Абая, причем изданным на государственном языке
Девочка-подросток выпала с балкона 6-го этажа в Туркестане
Пул совместных инвестпроектов обновили Казахстан и Узбекистан
Казахстан и Узбекистан определили место строительства МЦПК "Центральная Азия"
Иностранец погиб при столкновении двух грузовиков в Актюбинской области
Четыре иностранца погибли в жуткой аварии в Актюбинской области (видео)
Продукты по ценам ниже рыночных смогут купить астанчане в выходные
Токаев провел встречу с Мирзиёевым в Шымкенте
Вернувшихся из Турции казахстанских спасателей наградили в Алматы
Новый поезд "Тальго" запустят из Астаны до Алаколя
Изучать казахский язык сложно и дорого – это миф или реальность?
"Жители ждут, надо не затягивать" – премьер о развитии Конаева, G4 City и Алматинской области
Прием заявок на банкротство физлиц начался в Казахстане
Прогноз стабильный: международное агентство подтвердило кредитный рейтинг Казахстана
Об итогах деятельности и планах Назарбаев Университета рассказали премьер-министру РК
Уровень воды Аральского моря вырос впервые за долгое время
В Караганде восьмилетний школьник спас из пожара 2-летнюю сестру
Перизат Садуакас назначена заместителем председателя Комитета по делам гражданского общества МИОР РК
Казахстанец завоевал золото на этапе Кубка мира по спортивной гимнастике
В Актау снесут возведенную многоэтажку
Источник достоверности и правдивости
На избившую парня студентку колледжа завели уголовное дело в Алматы
Игры с законом: как владельцы остались без прав
До недавних пор казаха невозможно было представить без лошади, ибо наездник и животное были единым целым
Установлена личность погибшего в Турции казахстанца
Познакомившись с семьей Айдара и Хакимы Жумановых, я не смогла не поделиться их удивительной историей. Хотя, по сути, ничего из ряда вон выходящего в ней нет, просто два молодых человека разделяют друг с другом не самую простую судьбу. Но каждый из них по-настоящему уникален. И их личный пример, отношение друг к другу и к труду просто вдохновляют
Пропавшую в Турции казахстанку извлекли живой из-под завалов
Прокуратура Алматы завершила расследование убийства юриста Асановой
Мясника убили во время спора о разделке туши в Туркестане
Смерть сенатора Гульмиры Каримовой обернулась уголовным делом
Туркестанец притворялся девушкой и вымогал деньги через соцсети
Партия «Amanat» на выборы депутатов маслихатов всех уровней выдвинула 3 821 кандидата и 119 – в депутаты Мажилиса Парламента
Стартовали II зимние спортивные игры "Дети Азии"
"Стыдно, если с лопатой увидят знакомые": предпочел колонию уборке улиц житель ВКО
Президент поручил главе "QazaqGaz" продолжить реформирование газовой отрасли
Спецоперация КНБ: ликвидирован канал поставки оружия в Казахстан
Стартовал прием заявок на первую национальную премию телесериалов Nauryz
Роды приняли в патрульной машине полицейские Караганды
"Здесь нет никакого криминала" – Жумангарин высказался о происхождении 10 квартир в Актобе
"Караганда, Кызылорда, кафе Астаны у меня берут": волонтеры под видом покупателей вышли на поставщика собачатины

Читайте также

Хлопай и взлетай
Не родись диваном
Физкульт-пока?
От спасибо станет всем теплей

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]