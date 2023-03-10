На самом деле речь пойдет об обычной кошке, той самой, которую еще осенью, в лютые морозы, мой старший сын услышал в темноте, плачущей под машиной, и притащил домой. Найденыша мы назвали Басей (она была Барсиком до того момента, как мы выяснили, что это котенок-девочка). Попыток пристроить черно-белую шуструю красавицу было предпринято множество, но ни богатое (по-кошачьим меркам) приданое, ни дифирамбы в Басину честь не привели к горячо желаемому мной результату – Басю никто не хотел «удочерять». Хотя несколько раз дело было почти на мази: коллега мужа обещал забрать и почти уже поехал в нашу сторону, но внезапно воспротивилась его вторая половина; писали и по объявлению, но потом пропадали.

Почему я так хотела сбыть «невесту» с рук? Во-первых, я очень быстро поняла, что две кошки – удовольствие во всех смыслах ниже среднего. Приходилось по несколько раз в день пылесосить (шерсть у Баси оказалась ну очень длинной и летучей), лоток, миски мылись постоянно, кухня обязательно закрывалась – воспитанная улицей младшая быстро научила старшую таскать со стола даже несъедобное, если и не съесть, то хотя бы повалять по полу. Сюда же припишем финансовый воп­рос: учитывая, что одна из кошек – аллер­гик, дорогой корм приходилось покупать теперь уже на двоих (возиться с раздельным питанием не хотелось), наполнитель (золотой по цене!) стал улетать за неделю. А во-вторых, у сына обост­рилась аллергия, а у мужа – подозрение к мохнатым, и это стало главным камнем преткновения.

В итоге решили отселить кошек хотя бы на время. Отдавать в казенные передержки не захотели, а потому договорились с сотрудницей мужа – молодая девушка с радостью согласилась принять обеих. Тем более что сама она опытная в кошачьем плане: у ее мамы – восемь котов, у свекрови – еще столько же. Я оставила запас кошачьей провизии, наполнитель и стала думать, как разрешить непростую ситуацию...

Через 10 дней кошек надо было забирать. Знала, что все у них отлично (фотоотчеты говорили об этом красноречиво), и вдруг слышу от приемной матери наших хвостатых: «А можно Басю мы оставим себе?»

Честно сказать, растерялась от неожиданности. Верилось с трудом: несколько месяцев никто нашей Баськой не интересовался, а тут раз – и срослось?

– Да я сама в шоке! Я сколько мужа просила: давай заведем кошку, собаку, кого угодно, и он всегда был категорически против. А с Басей любовь случилась сразу же. Она с ним и ест, и спит, и работает, и телевизор смотрит. Если он долго не обращает на нее внимания, Бася его лапкой трогает, напоминает о себе. Он ей прощает воровство со стола, а она с ним готова хоть мусор идти выносить! Они даже по характеру похожи, мы уже заметили, – девушка была искренне удивлена таким поворотом временного котоприимст­ва. – У них все настолько серьезно, что он ей даже имя новое придумал – Заплатка.

Так я в очередной раз убедилась в провидении и теории, что каждому четвероногому предопределен свой человек. Вот не «шла» наша Бася к тому, кто не написан ей судьбой, а пришло время – и объявился «суженый». И пускай это будет лишь моей такой вот наивной верой в нечто свыше, я очень рада, что уличный котенок обрел своего человека, с которым у них даже вкусы одинаковые – оба очень любят сыр.