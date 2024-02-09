Запрет на экспорт судака и сома продлили в Казахстане

Граждане не могут вывозить судака и сома в непереработанном виде по действующим ограничениям, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на комитет рыбного хозяйства Минэкологии

Фото: акимат Туркестанской области

Как уточняется, 30 марта прошлого года по приказу Минэкологии и природных ресурсов был введен запрет на экспорт судака и сома в непереработанном виде сроком на 6 месяцев. Срок действия запрета — с 15 апреля по 15 октября 2023 года.

Затем в ведомстве проанализировали экономическую эффективность от введенных ограничений. Специалисты отметили положительную динамику по объемам роста производства готовой рыбной продукции и числу рабочих мест.

Таким образом, 19 января 2024 года министерство продлило запрет на экспорт судака и сома в необработанном виде еще на полгода. Запрет действует с 5 февраля и продлится до 5 августа текущего года.

Кроме того, специалисты в рамках наделенной компетенции обсуждают введение количественных ограничений (квот) на экспорт наиболее коммерчески и гастрономически ценных видов рыбы в необработанном виде таких как вобла, плотва, сазан (карп), щука, окунь и лещ.

— Формируется рабочая комиссия с выездом в Атыраускую область для проведения оценки состояния рыбоперерабатывающих мощностей, обеспечения ветеринарно-санитарной безопасности, освоения квот на вылов рыбы, а также уровня рентабельности экспортируемой рыбной продукции субъектов рыбного хозяйства, действующих на водоемах Жайык-Каспийского бассейна. По итогам работы указанной комиссии будет принято соответствующие решение, — говорится в распространенном пресс-релизе.

В Минэкологии подчеркнули, что информация телеканала Caspian news о том, что ведомство ввело запрет на экспорт воблы, плотвы, сазана (карп), щуки, окуня и леща в непереработанном виде, не соответствует действительности.