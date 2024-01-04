Запрос от Казахстана: в Турции задержали международных преступников

В Турции задержаны 56 подозреваемых, разыскиваемых Интерпол, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Анадолу. Запрос на их поиск поступил от разных стран, в том числе и от Казахстана.

Фото: kazpravda.kz

Операции прошли в 11 провинциях, включая Стамбул и Анталью

Об этом на своей странице в социальных медиа сообщил в среду, 3 января глава МВД Турции Али Йерликая.

Задержанные были объявлены в розыск, в том числе экстренный, по линии Интерпола по запросу властей 18 стран за участие в организованных преступных группировках, контрабанду наркотиков, отмывание денег, нападения, грабежи, мошенничество и другие преступные деяния.

Запрос поступил от таких стран, как США, Германия, Азербайджан, ОАЭ, Беларусь, Марокко, Палестина, Индия, Израиль, Иран, Катар, Казахстан, Молдова, Узбекистан, Россия, Саудовская Аравия, Туркменистан и Иордания.

Задержанные доставлены в территориальные подразделения полиции, проводятся необходимые процессуальные действия.

Йерликая поздравил турецкую полицию с успешно проведенными операциями и подчеркнул решимость Турции в борьбе с террористами и их пособниками, организованными преступными группировками и наркодилерами.