Запущены прямые авиарейсы из Алматы в Тель-Авив

Рейсы будут выполняться 2 раза в неделю.

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Сегодня, 7 сентября, авиакомпания "Эйр Астана" открыла рейсы по маршруту Алматы – Тель-Авив, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Комитет гражданской авиации.

Рейсы будут выполняться 2 раза в неделю (четверг и воскресенье) на воздушных судах типа Airbus 321.

"Открытие авиасообщения между Казахстаном и Израилем позволит ускорить развитие торгово-экономического, инвестиционного, туристического и культурного сотрудничества между странами", - отметили в КГА.

