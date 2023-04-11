Зарегистрировать ОСИ онлайн теперь могут казахстанцы

Услуга регистрации объединения собственников имущества (ОСИ) стала доступна онлайн для казахстанцев, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Министерства индустрии и инфраструктурного развития РК.

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Проект предусматривает онлайн-сбор подписей жильцов, автоматический подсчет голосов, кворума и формирование электронного протокола, а также возможность направить протокол, подписанный председателем, секретарем и советом дома, в государственную базу данных «Юридические лица» для электронной регистрации ОСИ.

«Если раньше для регистрации ОСИ приходилось проходить долгий путь от нескольких встреч с жильцами дома до подачи соответствующего заявления, то теперь достаточно одним нажатием кнопки на смартфоне подать онлайн-заявку через приложение «Управдом». Таким образом, благодаря интеграции государственных баз данных и цифровых площадок услуга регистрации ОСИ онлайн стала доступна для казахстанцев», – акцентировали в министерстве.

Проект по созданию ОСИ и его регистрации реализовало Министерство юстиции совместно с МИИР и Министерством цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности.

Ожидается, что это обеспечит прозрачность работы ОСИ, автоматизацию процессов при управлении домом, а также исключит мошеннические действия и бумажный документооборот.

К слову, для удобства пользователей подготовлены специальные обучающие видеоролики.

Скачать приложение «Управдом» можно здесь.