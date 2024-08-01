Зарегистрируйся и получи киоск!

В ходе встречи с местными коммерсантами аким города Асхат Бердиханов презентовал новый механизм приведения в порядок стихийных торговых рядов, которые с незапамятных времен «буйным цветом расцветают» на улицах областного центра.

Если раньше на них не обращали особого внимания, то с обретением экс-Капшагаем статуса административного областного центра было решено раз и навсегда покончить с мелкими придорожными базарчиками. Пришедшие на совещание владельцы мелких лавочек попросили чиновников не лишать их единственного источника заработка. В свою очередь представители властей в очередной раз пояснили, что нелегальные торговые точки портят облик Конаева, который благоустраи­вается и день ото дня становится краше.

Как напомнил аким, в начале текущего года коммерсантам были предоставлены торговые места на рынках «Айша сити» и «Жетысу» без взимания аренд­ной платы на период от трех месяцев до полугода. Однако граждане под разными предлогами не воспользовались данной возможностью. Более того, как показывает многолетняя прак­тика, полицейские рейды и штрафы не испугали торговцев.

– Как вы знаете, повсеместно в городе устанавливаются клумбы, скамейки, асфальтируются дворы, тротуары, проводится озеленение, – подчеркнул градоначальник. – В то же время многие горожане возмущаются антисанитарией, которую уличные торговцы разводят в центральной части Конаева. Для решения проблемы решено перед рынком «Айша сити» установить современные оборудованные киоски. Данные торговые точки будут предоставлены тем, кто зарегистрируется в качестве индивидуальных предпринимателей и начнет платить, как положено, налоги.

Руководству рынка «Айша сити» рекомендовано построить ларьки в соответствии с единым дизайн-кодом городской территории. Торговля здесь должна осуществляться с соблюдением санитарных и противопожарных норм. Оформлением документации займутся городские отделы предпринимательства, архитектуры и градостроительства.

В эти же дни представители акимата с инспекционным рейдом посетили автовокзал и железнодорожную станцию Конаева. Вокзальные помещения обветшали, кругом кучи мусора, отсутствуют системы видеонаблюдения, уличного освещения. Подвергнув критике антисанитарное состояние привокзальной территории, глава города поручил коммунальным службам срочно навести здесь порядок.

Кстати, согласно новому генплану Конаева автотрассу Алматы – Усть-Каменогорск, ныне проходящую через территорию города, а также железную дорогу намечено перенести за пределы областного центра. Но до тех пор железнодорожная станция будет находиться на прежнем месте.