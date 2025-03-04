Зарплаты казахстанских педагогов выросли: новые доплаты и стимулирующие выплаты

Образование
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В Казахстане насчитывается около 400 тысяч педагогов, работающих в 8 тысячах школ по всей стране. По данным министерства просвещения РК, порядка 300 тысяч из них уже получают доплаты за квалификационные категории, присвоенные по итогам аттестации.

Фото: gov.kz

С 2020 года, согласно поручению президента, заработная плата педагогов была увеличена на 100%, то есть в два раза. В сентябре 2023 года дополнительное повышение на 30% получили воспитатели дошкольных организаций, а также доплату на 30-35% педагоги организаций технического и профессионального образования, привлеченные с производства, передает Kazpravda.kz

После принятия Закона «О статусе педагога» размер зарплаты учителей стал зависеть от нескольких факторов, включая уровень образования, квалификации (мастер, исследователь, эксперт, модератор), стаж, объем нагрузки, а также дополнительные выплаты за условия труда, академическую степень (10 МРП), наставничество и внеурочные спортивные занятия (100% от базового должностного оклада).

Так, педагоги с разными квалификационными категориями получают надбавки:
* Педагог-мастер – 50%
* ⁠Педагог-исследователь – 40%
* ⁠Педагог-эксперт – 35%
* ⁠Педагог-модератор – 30%

Особое внимание уделяется сельским педагогам – их зарплата выше минимум на 25% по сравнению с городскими коллегами.

По итогам 2024 года средняя заработная плата учителя в Казахстане на 1 ставку (16 часов) составила 352 тыс. тенге в городе и 435 тыс. тенге в селе. При этом, согласно данным Национальной образовательной базы данных (НОДБ), половина педагогов страны работают на 1,5 ставки (24 часа), получая в среднем 581 тыс. тенге в месяц.

Кроме того, Казахстан — одна из немногих стран, в которых есть практика поощрения педагогов за достижения в области образования, подготовку призеров олимпиад и получение государственных наград. В 2024 году 89 педагогов стали лауреатами государственных премий, размер которых составил 3,6 млн тенге (1000 МРП). Среди награжденных – Герои труда, Заслуженные учителя Казахстана, победители конкурса «Лучший педагог».

Таким образом, в последние пять лет Казахстан сделал значительные шаги в сторону повышения статуса и финансового благосостояния педагогов, обеспечив не только рост базовой заработной платы, но и систему надбавок и стимулирующих выплат.

#Образование #педагог #зарплата #повышение

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