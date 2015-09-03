Зарубежные специалисты привлечены к подготовке юбилея Казахского ханства

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Зарубежные специалисты, участвовавшие в организации Олимпийских игр, помогают в подготовке торжественного мероприятия по случаю празднования 550-летия Казахского ханства. Об этом сообщил директор театра "Астана Опера" Толеубек Альпиев на брифинге в Службе центральных коммуникаций при Президенте РК, передает корреспондент Kazpravda.kz
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"Казахстанская сторона пригласила технических специалистов из стран ближнего и дальнего зарубежья, которые имеют огромный опыт проведения таких мероприятий, как Лондонская Олимпиада, Сочинская Олимпиада, Сочинские Паралимпийские игры. При этом по сценарию мы не увидели места, где можно было использовать того или иного иностранного солиста. Вся творческая часть – за казахстанскими специалистами", – сообщил Альпиев.
По словам руководителя театра, привлеченные специалисты провели около 16 подобных мероприятий в мире и являются опытнейшими людьми.
В юбилейном концерте будет использована музыка отечественных композиторов и национальные инструменты в исполнении симфонического оркестра. Соответствие театрального действа, отметил Альпиев, должно быть сведено с музыкой посекундно. Сейчас этим занимаются звукоинженеры и режиссеры.
"Мы привлекли много студентов университета искусств, молодых режиссеров, хореографов, которые должны учиться. Все они находятся на стадионе"Барыс". Музыкальный материал мы записываем в Астана Опера. А обработкой звука занимаются наши коллеги. И так по всем сегментам. Что касается творческой части, если собрать всех артистов – это 800 человек", – добавил он.
В целом над представлением работают свыше 2,5 тысячи человек.
Напомним, 11 сентября в Астане в ледовом комплексе "Барыс" пройдет театрализованный концерт
"Мәңгілік Ел", посвященный 550-летию Казахского ханства.