Зарубежные специалисты привлечены к подготовке юбилея Казахского ханства

Культура
943
Меруерт Нургазинова
Фото с сайта forum.awd.ru
Зарубежные специалисты, участвовавшие в организации Олимпийских игр, помогают в подготовке торжественного мероприятия по случаю празднования 550-летия Казахского ханства. Об этом сообщил директор театра "Астана Опера" Толеубек Альпиев на брифинге в Службе центральных коммуникаций при Президенте РК, передает корреспондент Kazpravda.kz

"Казахстанская сторона пригласила технических специалистов из стран ближнего и дальнего зарубежья, которые имеют огромный опыт проведения таких мероприятий, как Лондонская Олимпиада, Сочинская Олимпиада, Сочинские Паралимпийские игры. При этом по сценарию мы не увидели места, где можно было использовать того или иного иностранного солиста. Вся творческая часть – за казахстанскими специалистами", – сообщил Альпиев.

По словам руководителя театра, привлеченные специалисты провели около 16 подобных мероприятий в мире и являются опытнейшими людьми.

В юбилейном концерте будет использована музыка отечественных композиторов и национальные инструменты в исполнении симфонического оркестра. Соответствие театрального действа, отметил Альпиев, должно быть сведено с музыкой посекундно. Сейчас этим занимаются звукоинженеры и режиссеры.

"Мы привлекли много студентов университета искусств, молодых режиссеров, хореографов, которые должны учиться. Все они находятся на стадионе"Барыс". Музыкальный материал мы записываем в Астана Опера. А обработкой звука занимаются наши коллеги. И так по всем сегментам. Что касается творческой части, если собрать всех артистов – это 800 человек", – добавил он. 

В целом над представлением работают свыше 2,5 тысячи человек.

Напомним, 11 сентября в Астане в ледовом комплексе "Барыс" пройдет театрализованный концерт "Мәңгілік Ел", посвященный 550-летию Казахского ханства. 

Популярное

Все
В эти дни 70-летие отмечает известный режиссер Сергей Азимов
Строительные рынки переезжают за город
В селе Иванковке Буландынского района приступили к строительству домов для сельчан, пострадавших от паводка
Реестр товаров казахстанского происхождения повысит конкурентоспособность
Решается судьба утильсбора
Тысячи соотечественников пройдут экспресс-диагностику крови
Мода на электросамокаты обернулась участившимися авариями на дорогах
В Караганде из мусора делают антивандальные люки для колодцев
Столица – главный драйвер по привлечению инвестиций
Первая партия казахстанской говядины отправлена в Китай
Журналисты получили ключи от квартир
Лучших в профессии отметили наградами
Будем беречь природу!
Работники СМИ получили квартиры от имени главы государства
Водителя оштрафовали за принудительную высадку подростка из маршрутки в Павлодаре
Заблудившегося в горах британца спасли кинологи МЧС
Wimbledon: ни один представитель Казахстана не прошел квалификацию
Антитеррористическое учение завершилось в Казахстане
Иран предлагает Казахстану сотрудничество в строительстве терминала в порту Бендер-Аббас
Булекбай Сагингалиев – имя, вписанное золотыми буквами в историю отрасли
Из почти 40 фонтанов в Атырау работает только один
Токаев переговорил по телефону с Путиным
Судебное реформирование: реалии и перспективы
WhatsApp-бот против мошенников действует в Астане
У Елая – лучшая статистика по раскрываемости преступлений
Нурторе Жусип принял участие в работе заседания Меджлиса Туркменистана
Паводки: 300 семьям купили готовое жилье в Актюбинской области
Члены самой богатой семьи Великобритании осуждены за эксплуатацию прислуги
Казахстан продолжит активно работать над внедрением ИИ во всех сферах жизни
Покупатель отсудил более 16 млн тенге за бракованный автомобиль
Путинцева впервые в карьере вышла в финал травяного турнира WTA
«Нет ничего невозможного!» – уверен полицейский Габит Байжанов
Девять проектов решений подписали министры иностранных дел стран ОДКБ
Фотовыставка расскажет о работе полиции
Найден уникальный артефакт
Развитие науки – путь к технологическому превосходству страны
Покушение на блогера Садыкова: один из киллеров сдался казахстанской полиции
В Караганде почтили память погибшего при исполнении служебных обязанностей полицейского
Согласительная комиссия как способ защиты трудовых прав
Бюджет хронических «болезней»
Иностранные компании открывают заводы в Северном Казахстане
Консолидация и развитие
Триумф и трагедия казахских баев
В Алматинской области продолжается снос незаконно построенных сооружений
Костанайские археологи бьют тревогу
3,4 тыс. нарушителей границы задержаны за месяц в Казахстане
Эдуард Ким выиграл этап Кубка мира по артистичному плаванию
Бизнесмены останутся без лимитов на вылов рыбы?
30 килограммов конфет раздали в Астане ко Дню защиты детей
Сезон атлантических ураганов в 2024 г. может стать самым активным в истории наблюдений
Казахстанские десантники удостоены нагрудного знака «Доблесть и мастерство» в Белоруссии
Доходы стоматологов в Казахстане побили рекорд
Акцию с воодушевлением поддержали жители Жамбылской области
Значительного повышения тарифов опасаются жители Северного Казахстана
Фанаты Димаша изучают казахский язык
Новый этап развития системы здравоохранения страны
Личность и наследие Шынгыз-хана остаются в центре внимания ученых
Преодоление. Пять лет созидания
Семья Кривошеевых – Клеустер вернулась из Германии в Казахстан
Студенты Satbayev University стали победителями республиканского конкурса

Читайте также

«Имя Кенен стало славным в народе...»
Эпос «Едиге» и топоним «Кушмурун»: неизвестное об известном
Казахстан ратифицировал соглашение с Китаем об учреждении к…
Артисты «Казақконцерта» выступили с концертом в США

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]