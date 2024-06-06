Следующее заседание Комитета секретарей совбезов ОДКБ пройдет в ноябре

В Алматы под председательством казахстанской стороны состоялось заседание Комитета секретарей советов безопасности Организации Договора о коллективной безопасности, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

Фото: Акорда

Участники мероприятия обменялись мнениями по обстановке в зоне ответственности ОДКБ.

Секретарь Совета Безопасности Республики Казахстан Гизат Нурдаулетов информировал коллег о позиции нашей страны по актуальным направлениям деятельности ОДКБ, в том числе в рамках приоритетов казахстанского председательства в Организации.

Особое внимание было уделено практическим мерам противодействия актуальным вызовам и угрозам, таким как международный терроризм, киберпреступления, незаконный оборот наркотиков и оружия, организованная транснациональная преступность.

По итогам заседания одобрен проект решения Совета коллективной безопасности ОДКБ «О Целевой межгосударственной программе Организации Договора о коллективной безопасности по укреплению таджикско-афганской границы».

Участники мероприятия подтвердили свою нацеленность на развитие взаимодействия в рамках ОДКБ и дальнейшее укрепление Организации.

Очередное заседание Комитета секретарей советов безопасности, с учетом председательства в ОДКБ Республики Казахстан, состоится в Астане в ноябре 2024 года, накануне сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ.