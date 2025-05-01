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Под председательством Бразилии состоялось заседание Совета министров иностранных дел (СМИД) стран-членов и партнёров БРИКС. Встреча прошла в рамках приоритетов бразильского председательства, отражённых в девизе: «Укрепление сотрудничества стран Глобального Юга для более инклюзивного и устойчивого управления».

Казахскую делегацию на расширенном заседании возглавил Первый заместитель министра иностранных дел РК Акан Рахметуллин. В своём выступлении он подчеркнул, что в условиях растущей геополитической напряжённости и экономической нестабильности коллективные решения и солидарность стран Глобального Юга становятся особенно важными.

Была подчёркнута приверженность Казахстана Целям устойчивого развития, актуальность климатической повестки и регионального сотрудничества в Центральной Азии в сфере управления водными ресурсами, цифровой трансформации и энергетики. Казахский дипломат особо отметил проведение в Казахстане Регионального климатического саммита под эгидой ООН в 2026 году, а также выразил благодарность за поддержку инициативы по созданию Регионального центра ООН по Целям устойчивого развития для Центральной Азии и Афганистана. Казахстан подтвердил стремление к расширению экономических связей со странами БРИКС и реализации совместных проектов.

В рамках участия в СМИД БРИКС А.Рахметуллин провёл двусторонние встречи с заместителем министра иностранных дел Бразилии Карлосом Сержио Собралом Дуарте, министром иностранных дел Боливии Селиндой Сосой Лундой, первым заместителем министра иностранных дел Республики Беларусь Сергеем Лукашевичем и заместителем министра иностранных дел Ирана Сейедом Абдель Расулом Мохаджером.

В целях укрепления двустороннего сотрудничества в ходе визита был также организован круглый стол с участием представителей бразильских деловых кругов и почётных консулов Казахстана. Кроме того, состоялись встречи с руководством аналитического центра «SEBRI» и Фонда Жетулиу Варгаса (FGV).

Справочно:

На сегодня в БРИКС входят Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР, Египет, Иран, ОАЭ, Эфиопия, Саудовская Аравия и Индонезия. Казахстан с 1 января 2025 года имеет статус страны-партнёра БРИКС наряду с Беларусью, Боливией, Кубой, Малайзией, Нигерией, Таиландом, Угандой и Узбекистаном.