Заседание СМИД БРИКС прошло в Рио-де-Жанейро

Политика
9
Айман Аманжолова
zhana2006@mail.ru

Казахскую делегацию на расширенном заседании возглавил первый заместитель министра иностранных дел РК Акан Рахметуллин, передает корреспондент Kazpravda.kz

Фото: gov.kz

Под председательством Бразилии состоялось заседание Совета министров иностранных дел (СМИД) стран-членов и партнёров БРИКС. Встреча прошла в рамках приоритетов бразильского председательства, отражённых в девизе: «Укрепление сотрудничества стран Глобального Юга для более инклюзивного и устойчивого управления».

Казахскую делегацию на расширенном заседании возглавил Первый заместитель министра иностранных дел РК Акан Рахметуллин. В своём выступлении он подчеркнул, что в условиях растущей геополитической напряжённости и экономической нестабильности коллективные решения и солидарность стран Глобального Юга становятся особенно важными.

Была подчёркнута приверженность Казахстана Целям устойчивого развития, актуальность климатической повестки и регионального сотрудничества в Центральной Азии в сфере управления водными ресурсами, цифровой трансформации и энергетики. Казахский дипломат особо отметил проведение в Казахстане Регионального климатического саммита под эгидой ООН в 2026 году, а также выразил благодарность за поддержку инициативы по созданию Регионального центра ООН по Целям устойчивого развития для Центральной Азии и Афганистана. Казахстан подтвердил стремление к расширению экономических связей со странами БРИКС и реализации совместных проектов.

В рамках участия в СМИД БРИКС А.Рахметуллин провёл двусторонние встречи с заместителем министра иностранных дел Бразилии Карлосом Сержио Собралом Дуарте, министром иностранных дел Боливии Селиндой Сосой Лундой, первым заместителем министра иностранных дел Республики Беларусь Сергеем Лукашевичем и заместителем министра иностранных дел Ирана Сейедом Абдель Расулом Мохаджером.

В целях укрепления двустороннего сотрудничества в ходе визита был также организован круглый стол с участием представителей бразильских деловых кругов и почётных консулов Казахстана. Кроме того, состоялись встречи с руководством аналитического центра «SEBRI» и Фонда Жетулиу Варгаса (FGV).

Справочно:

На сегодня в БРИКС входят Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР, Египет, Иран, ОАЭ, Эфиопия, Саудовская Аравия и Индонезия. Казахстан с 1 января 2025 года имеет статус страны-партнёра БРИКС наряду с Беларусью, Боливией, Кубой, Малайзией, Нигерией, Таиландом, Угандой и Узбекистаном.

#Казахстан #Бразилия #БРИКС

Популярное

Все
Полководец. Писатель. Патриот
Супруги Куангали и на работу, и домой спешат с радостью
Кто в ответе за персональные данные граждан?
Мир и согласие – самая высокая награда
Память о подвиге вечно храним
Маленький герой большой воды
От редакций – к читателям
Главный приз – стажировка
Слушать голос сердца
Впереди – безопасное лето
Евразийский диалог
Большая работа на дорогах
Семинар для журналистов
Фронтовой медсестре посвящается
Уникальные свидетельства героизма казахстанцев
Указ Главы государства о награждении
Путешествия объединяют
Летопись времен и судеб
Мы – разные, мы – равные!
Под единым шаныраком
Автоледи, не пропустившая машину скорой помощи в Алматы, наказана
Как обезопасить себя от сексуальных домогательств на рабочем месте
Грамот на 450 миллионов тенге хотел закупить отдел образования в Талдыкоргане
Примем участие в стыковых матчах Евро-2026
Трагикомедия «Кызыл дамбал» вышла в общереспубликанский прокат
Сильные дожди с грозами ожидаются в Казахстане
Отважный герой-пограничник
Сенатор указал на необоснованные проверки АЗРК бизнеса в регионах
Есть о чем и есть кому снимать
Токаев произвел ряд назначений
«Завтра возвращаюсь на фронт…»
Художник, страстно влюбленный в жизнь
Трудовая миграция: стоит ли овчинка выделки?
Где лечиться, если нет врачей?
Три специализированные международные выставки проходят в Астане
Меценаты помогают очагам культуры
Преобразилась набережная Капшагая
Токаев подписал поправки в ряд законов
По закону – положено, фактически – недоступно
Иртыш теряет прозрачность
В хаосе городской застройки Уральска разбирался Антикор
Самый отдаленный район Жамбылской области получит новый импульс развития
В Уральске трое неизвестных украли деньги из терминала
Улицы в честь ветеранов Великой Отечественной войны планируют назвать в Шымкенте
Акимат Алматинской области ответил на жалобу автомобилистов
Инновационный завод в Мангистауской области: от науки к практике
В Талдыкоргане 15 человек уже год ждут купленные «по предзаказу» телефоны
Нацгвардия отдала дань памяти военнослужащим Казбата
Ерлан Суттибаев назначен заместителем Управляющего делами Президента РК
Ответственность за «овербукинг» вводят в Казахстане
Педагоги из СКО достойно представили регион на республиканской олимпиаде
Формула успеха для Казахстана
Личный состав Нацгвардии перешел на летнюю форму одежды
Пятитомник «Каныш» – академическое собрание трудов первого президента Академии наук Казахстана
Бойцы Нацгвардии задержали около 5 000 правонарушителей
В Казахстане стартовало профилактическое мероприятие «Безопасная дорога»
В Талдыкоргане дан старт празднованию 100-летия Нургисы Тлендиева
В каких районах Астаны появятся новые школы
Трамп поднял размер пошлин на импорт из Казахстана до 27 процентов
Аким области Абай проконтролировал ситуацию в селе Красный Яр

Читайте также

Ерлан Карин: «Прошедшая сессия АНК стала еще одним рубежным…
Новые акции протеста против Трампа прошли по всей Америке
Госсоветник провел встречу по вопросам внутренней политики …
Трамп хочет депортировать миллион мигрантов за год

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]