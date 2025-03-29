На встрече обсудили план мероприятий по организации и проведению 30-летия Ассамблеи народа Казахстана, передает Kazpravda.kz

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В Астане состоялось заседание совета Ассамблеи народа Казахстана. Участие приняли заместитель председателя АНК – заведующий секретариатом АНК администрации президента РК Марат Азильханов, депутаты парламента, вице-министр культуры и информации Евгений Кочетов, члены Совета АНК, руководители республиканских этнокультурных объединений, представители общественных структур АНК и др.

В ходе заседания Марат Азильханов акцентировал внимание на достижениях АНК за 30 лет, ее роли в сохранении общественного согласия и единства в стране.

Евгений Кочетов доложил об исполнении поручений Главы государства Касым-Жомарта Токаева, данных на ХХХІІІ сессии Ассамблеи народа Казахстана.

Также членами Совета были рассмотрены кандидатуры обновленного состава АНК и Совета Ассамблеи. Кроме того, было утверждено типовое положение совета матерей АНК.

Обсудили на встрече также план мероприятий по организации и проведению 30-летия Ассамблеи народа Казахстана. Ключевым мероприятием в рамках юбилея станет XXXIV сессия АНК, которая запланирована на 23-24 апреля.