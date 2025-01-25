Защищая небо и землю

Силы воздушной обороны – вид Вооруженных сил Республики Казах­стан, предназначенный для борьбы с воздушным противником, защиты важных административно-политических центров, прикрытия промышленно-экономических районов и группировок ВС от ударов авиации и ракет, а также для поражения с воздуха группировок противника, объектов государственного и военного управления. В соответствии с Указом Президента «О реформировании Вооруженных сил РК» от 17 ноября 1997 года предусматривалось создание трех видов ВС: Силы общего назначения, Силы воздушной обороны и Силы охраны государственной границы. А 1 июня 1998 года были сформированы Силы воздушной обороны ВС РК путем подчинения под единое управление соединений и частей ВВС и ПВО.

– В отличие от гражданской авиации мы обеспечиваем воен­ную бе­зопасность нашего государства. Входим в состав Министерства обороны и являемся самым мобильным и маневренным родом войск, – рассказывает заместитель командующего ВВС Медет Аскетаев.

По его словам, Минобороны сегодня располагает достаточным количеством летчиков, имеющих высокую квалификацию и уровень подготовки для решения поставленных задач. Обучение и первоначальную подготовку военные летчики в основном проходят в Военном институте Сил воздушной обороны, расположенном в Актобе. Обучаются наши защитники воздушного пространства и в зарубежных военных учебных заведениях.

– При поступлении абиту­риенты, желающие стать военными летчиками, проходят профессио­нальный отбор для летного состава. В первую очередь это должен быть гражданин Казахстана, достигший 18 лет. Срок обучения составляет четыре года, по окончании им присваивается первое офицерское звание лейтенанта. Ежегодно на протяжении всей летной карьеры их проверяют на знание положенных дисциплин, умение и профессионализм во время полетов, и, конечно, очень важны медицинские показатели, – продолжает Медет Бауырланович. – После 27 лет стать военным летчиком уже не получится, потому что предъявляются серьезные требования к здоровью и профессиональной подготовке.

В распоряжении ВВС РК имеются военно-транспортные и боевые самолеты и вертолеты, а также беспилотные летательные аппараты – тактические и оперативно-тактические. Как обращаться со всей этой техникой, должен знать каждый военный летчик. Поэтому летную науку легкой точно не назовешь.

– Это огромное трудолюбие! Летательный аппарат – очень сложный механизм, для управления которым требуется хорошая теоретическая подготовка. Кроме того, это большая физическая нагрузка для пилота. Недаром летный состав в основном уходит на заслуженный отдых в возрасте от 48 до 55 лет. Но если позволяет здоровье, то выполнять полеты можно и до 60 лет, – делится собеседник.

Одним словом, отличное знание дела, холодный ум и здоровое тело – залог успешного полета. Однако бывает и так, что некоторым летчикам по состоянию здоровья приходится уходить в запас раньше времени. Это уже зависит от решения военных медиков.

Любовь к своему делу и защита Родины стали главными путеводителями в карьере командира экипажа авиационной эскадрильи армейской авиации Нурпеиса Ташполатова. У капитана за плечами стаж службы в вооруженных силах более десяти лет. Им освоены такие типы вертолетов, как Ми-8МТ, Ми-17В-5, Ми-171Ш.

– Я вырос в ауле и с самого детства, когда видел пролетающие вдалеке вертолеты, мечтал стать пилотом! В начале своего профессионального пути испытывал огромное волнение перед каждым полетом. Сейчас понимаю, что это вполне естественно, ведь управление вертолетом требует полной сосредоточенности и ответственности. Со временем, с пришедшими опытом и тренировками пришла уверенность, – вспоминает капитан Ташполатов.

Когда весной 2024 года сразу в нескольких регионах случились большие паводки, Нурпеис Таш­полатов был как раз одним из тех пилотов, которые принимали участие в ликвидации их последствий.

– Старался сделать все возможное, чтобы помочь пострадавшим. Все мои мысли были сосредоточены только на одном – на спасении людей. Очень хотелось, чтобы у тех, кому мы помогали, все было в порядке. Тогда я ощущал огромную ответственность перед своей страной и каждый раз говорил себе: «Это мой долг, я должен их спасти. Если не я, то кто?» – рассказывает летчик.

Как вспоминает Нурпеис Нахыпжанулы, несмотря на авральный режим работы, перед каждым вылетом проводился предполетный осмотр – ради безопасности граждан. В обыч­ном режиме проверка воздушного судна проходит на нескольких уровнях и осуществляется как техническими специалистами, так и пилотами. Это обязательная процедура.

– Работая в таком напряженном ритме, с увеличением нагрузки на летную технику в разы, очень важно соблюдать все меры безопасности. Ответственность также возрастает. Несмотря на то что в течение года самолеты и вертолеты проходят регламентное техническое обслуживание, где проверяются все узлы, агрегаты, системы, пилот лично должен проводить внешний осмотр техники, чтобы убедиться в ее исправности перед каждым полетом, – говорит капитан Таш­полатов.

Оказался на передовой во время паводков и начальник группы руководства полетами отдела боевой подготовки войсковой части 19132 Миршат Сагиндыков. Опытного летчика с 19-летним стажем отправили в зону подтоп­ления в числе первых.

– Я участвовал в ликвидации последствий паводков в Аркалыке и Жезказгане. Первые два дня были самыми сложными – мы работали без сна и отдыха. На третий день график полетов более-менее сформировался, мы постепенно втянулись в режим. Летали и днем и ночью – в очках ночного видения, работали двумя экипажами. Очень много людей пришлось эвакуировать с мест подтоплений, – вспоминает Миршат Садвакасович.

Главную свою задачу в нелегкий для страны период летчики ВВС выполнили на отлично! Их заслуги и неимоверная самоотдача во время разбушевавшейся природной стихии неоднократно были отмечены руководством Минобороны и других ведомств.