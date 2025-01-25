Защищая небо и землю

В Атырау установили памятник собаке по кличке Пшон
Кызылорда – наша гордость, слава, история
Самая длинная пешеходная улица станет и самой красивой
И даже деньги не спасают
На повестке дня – международные соглашения
Время рабочих профессий
Рассмотрен макроэкономический прогноз
Когда ЭЦП «гуляет» по рукам
Дуров пообещал следователям во Франции улучшить модерацию Telegram
Был верен своему слову
Семилетний Дмитрий Кремпин завоевал «серебро» на Oceanman в Дубае
К паводкам готовимся заранее
Токаев поздравил Путина с 20-летием Договора о казахстанско-российской государственной границе
Закон РК О ратификации поправок в пункт 1 статьи 12 Соглашения об учреждении ЕБРР с целью отмены уставного капитального ограничения на обычные операции
Биатлонист Никита Акимов принес Казахстану третье золото Универсиады
Сорвали сроки сдачи
В столице чествовали народных любимцев
Стали известны победители Жаутыковской олимпиады
Закон РК О ратификации поправок в статью 1 Соглашения об учреждении ЕБРР, позволяющих осуществить ограниченное и постепенное распространение географического охвата операций банка на страны Африки к югу от Сахары и Ирак
Спасатели вызволили мужчин из искорёженного автомобиля в Астане
Инаугурация Трампа: церемонию перенесут в помещение из-за холодов
Городок достроят со второй попытки
Минздрав сообщил о результатах работы системы по маркировке лекарств
Завод по производству ветрогенераторов строится в Жетісу
Израиль утвердил сделку с ХАМАС
Казахстан ограничил вывоз картофеля в третьи страны на полгода
В столице взлетела цена на картофель: что говорят в акимате
Поздравление Главы государства Касым-Жомарта Токаева с Новым 2025 годом
Закон РК О внесении изменений и дополнений в Кодекс РК об административных правонарушениях
Более 1,4 млн казахстанцев заблокировали возможность оформления займов без их ведома
Год единства и созидания
Одного из пассажиров потерпевшего крушение самолета AZAL сняли с рейса
Закон Республики Казахстан
Смогут ли «Жетысу» и «Семей» настичь «Кайрат»?
Как изменятся пенсии и пособия в Казахстане в 2025 году
МВД обратилось к казахстанским водителям
В МВД разъяснили нормы, запрещающие прогревать авто во дворах
Новые госнаграды появились в Казахстане
Сигареты подорожают в РК
Путин извинился перед Алиевым за инцидент в небе над Актау
Главы государств и международных организаций поздравляют Токаева с Новым годом
Смертельная авария произошла на трассе в Павлодарской области
Алматы – Туркестан – Ташкент – Самарканд – Шымкент – Алматы
Паспорта и удостоверения личности попробуют выдавать через терминалы
Депутат высказалась об ажиотаже вокруг прогрева авто во дворах
Умную мусорную корзину изобрел школьник из Астаны
На 20% вырастет зарплата отдельных категорий гражданских служащих в 2025 году