Защищены права 373 госслужащих

Департамент Агентства Республики Казахстан по делам государственной службы по Атырауской области в своей деятельности рассматривает обращения физических и юридических лиц и государственных служащих, принимает оперативные мероприятия по устранению нарушений в рамках законодательства Республики Казахстан

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Кроме этого, Департаментом проведена соответствующая работа по защите прав государственных служащих, не только в рамках реализации принципов государственной службы, но и путем проведения мониторинга, анализа.

При этом, в результате проверочных мероприятий и соответствующей работы, инициированной Департаментом за 2023 год, защищены права 373 рядовых государственных служащих, в том числе восстановлены социально-трудовые права 273 работников.

В частности, произведены гарантированные законодательством Республики Казахстан выплаты, то есть проведена оценка деятельности соответствующих государственных служащих, в результате которой начислены бонусы на сумму 2,5 миллиона тенге, выплачены свыше 400 000 тенге командировочных расходов и пени по выплате заработной платы и пособий на сумму около 300 000 тенге, компенсированы выходные пособия в размере четырех среднемесячных заработных плат в сумме более 2,6 млн. тенге.

Наряду с этим, за необоснованное привлечение к сверхурочной работе работникам возмещены предусмотренные законодательством выплаты в размере более 1,4 миллиона тенге, установлена надбавка работнику, работающему под нагрузкой, в размере 20% от заработной платы, произведена разница в заработной плате.

Также отменены дисциплинарные взыскания в отношении 8 государственных служащих, наложенные с нарушением требований законодательства Республики Казахстан.

Более того, в результате проводимых Департаментом на постоянной основе мероприятий по предупреждению и предотвращению фактов незаконного привлечения государственных служащих к сверхурочной работе, были предоставлены оплачиваемые выходные дни/часы 75 сотрудникам государственных органов и восстановлены их права.