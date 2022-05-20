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Зашкаливающие игрушки
Лаура Тусупбекова

Казахстан и Китай будут взаимодействовать в предотвращении незаконного перемещения радиоактивных материалов. Соответствующее соглашение ратифицировал на пленарном заседании Сенат под председательством спикера Сената Маулена Ашимбаева. Между тем на заседании выяснилось, что в Казахстан, несмотря на все принимаемые меры, из Поднебесной продолжают поступать опасные игрушки, сделанные из материалов, уровень радиации в которых часто зашкаливает.

Соглашение между Правительствами Казахстана и Китая, по словам заместителя Премьер-министра – министра финансов Ерулана Жамаубаева, позволит расширить и углубить сотрудничество сторон в облас­ти таможенного контроля для предотвращения незаконного перемещения ядерных, радиоактивных материалов, радиоактивных отходов, радиационно-опасных предметов. Кроме того, документ призван обеспечить выполнение международных обязательств сторон в области обеспечения радиационной безо­пасности.

– Важным аспектом cоглашения является возможность проведения совместного радиационного контроля в случаях выявления сторонами разных показаний приборов в отношении уровня ионизирующего излучения товаров и транспортных средств, поступивших с территории другой страны, на территории пункта пропуска, где такие показания были выявлены, – пояснил глава Минфина.

Нормы cоглашения в первую очередь направлены на решение вопросов обеспечения радиационной безопасности граждан.

– Принятый закон призван предотвратить незаконное перемещение ядерных и радиоактивных материалов на таможенной границе. Соглашение предусмат­ривает формирование правовой основы совместных действий между Казахстаном и КНР в этом направлении. Надеемся, что закон внесет положительный вклад в дальнейшее укрепление и расширение сотрудничества между двумя государствами в сфере таможенного контроля, – прокомментировал принятие закона Маулен Ашимбаев.

Между тем сенатор Дуйсенгазы Мусин попросил министра финансов пояснить, каким образом в страну поступают радиоактивные игрушки. В целом, отметил Ерулан Жамаубаев, на таможне все поступающие товары проходят радиационный контроль.

– Это касается и игрушек. Если радиационный фон товаров превышает установленные нормы, они еще раз проверяются, и если вновь они покажут высокую радиацию, то будут возвращены в КНР, – пояснил он.

Однако, признал он, случаи, когда опасные китайские игрушки попадают на казахстанский рынок, все же присутствуют.

– Если на рынок такие игрушки поступают, они являются контрабандой. У нас с пятью государствами ЕАЭС не ведется таможенный контроль, – сказал глава Минфина.

Он также добавил, что в последние годы контроль на границе усилен.

– Соответствующими госорганами контроль усилен, в Минторговли есть комитет по метро­логии и стандартизации, они ведут такой контроль, комитет Минздрава по санитарно-эпидемиологическому контролю тоже ведет соответствующий надзор, – добавил Ерулан Жамаубаев.

Также сенаторы приняли Закон «О ратификации Протокола о прекращении действия Соглашения между правительствами государств-участников Содружества Независимых Государств о согласованных принципах налоговой политики от 13 марта 1992 года». Со дня подписания cоглашения прошло 30 лет, и документ потерял свою актуальность, в том числе ввиду отсутствия заявок о продлении срока действия соглашения. В этой связи государства-участники СНГ решили прекратить его действие.

В ходе обсуждения депутат Сагындык Лукпанов, принимая во внимание регулирующую функ­цию акцизов, их удельный вес в структуре налогообложения, а также формирование доходной части бюджета страны, попросил главу Минфина рассказать, какие меры планируется принять в час­ти размера акцизов и перечня подакцизных товаров.

Ерулан Жамаубаев сообщил, что в целом налоговая политика Казахстаном осуществляется самостоятельно и независимо.

– Акциз является одним из косвенных видов налога. Его доля не превышает 5% в госбюджете. Что касается гармонизации политики в рамках ЕАЭС, такие нормы предусмотрены, по определенным чувствительным видам товаров мы должны к 2025 году сближать наши ставки. К таким товарам относятся алкоголь и табак. По табаку уже соглашение ратифицировано: мы к 2024 году на 1 000 штук сигарет повышаем акциз до 35 евро в тенговом выражении. Что касается алкогольной продукции – акциз у нас достаточно высокий, но тем не менее сейчас соответствующее соглашение в рамках ЕАЭС готовится, и после вступления данного соглашения мы тоже будем постепенно сближать наши акцизы по алкогольной продукции, – пояснил он.

Между тем, добавил министр, Минздравом также поднимается вопрос по внедрению акцизов на сахаросодержащие напитки. Данный вопрос обсуждается сейчас в Правительстве.

Позже в интервью журналистам министр пояснил, что при установлении акцизов на сахаросодержащие напитки необходимо учитывать баланс интересов между здоровьем населения, интересами бизнеса и бюджета страны.

– Это надо смотреть, считать, для нас важно держать баланс: с одной стороны – здоровье нации, с другой – чтобы не пострадали предприятия. Потому что этим занимается МСБ, который будет платить налоги за счет акцизов, с другой стороны – это интересы бюджета. Все это будем балансировать, – заверил Ерулан Жамаубаев.

Кроме того, в ходе заседания сенаторы озвучили свои депутатские запросы. Так, Рыскали Абдикеров призвал обратить внимание на проблемы в лифтовом хозяйстве страны, обновить аварийные лифты и поддержать отечественные компании, занимающиеся их производством.

Дуйсенгазы Мусин отметил необходимость оперативного завершения ремонта гидротехнических сооружений предприя­тия «Казводхоз» в Восточном Казахстане. По словам депутата, необоснованное затягивание ремонта на протяжении нескольких лет приводит к удорожанию проекта и убыткам фермеров.

Проблемы Мангистауского атомного энергокомбината, в том числе обезвреживания остановленного атомного реактора БН-350 и действующих радиоактивных отходов поднял Суиндик Алдашев.

Ахылбек Куришбаев предлагает создать по примеру ведущих аграрных стран экономические условия для развития кластеров в АПК, используя для этого возможности субсидирования и форвардной системы финансирования фермеров.

На проблему дошкольного образования, в частности нехватки финансирования, квалифицированных кадров, совершенствования материально-технической базы детских садов обратила внимание сенатор Динар Нукетаева, а Андрей Лукин отметил необходимость сокращения учас­тия квазигоскомпаний в предпринимательской деятельности.

Согласно повестке, по представлению Президента страны сенаторы освободили от должнос­ти судью Верховного суда РК Ердена Арипова в связи с назначением его на другую должность.

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