Заслуженная награда Женисгуль Даулетовой

Около двадцати лет Женисгуль занимается изготовлением казахской национальной одежды и обуви, көрпе, подушек, саукеле, украшений. Победительница ряда творческих конкурсов вместе с помощницами создает уникальные хендмейд-изделия. Ее нынешняя награда – результат многолетнего труда, целеуст­ремленности и веры в себя.

Еще в школьные годы, попав в дорожную аварию, девушка получила инвалидность I группы и с тех пор передвигается на коляске. Однако вердикт врачей не стал поводом для отчаяния: научившись шить и вязать, Женисгуль обратила хобби в способ заработка, и сегодня это ее основное занятие.

Параллельно с работой она продолжает учебу в Казахском национальном женском педагогическом университете в Алматы, где осваи­вает азы предпринимательства. Кроме того, энергичная сельчанка ведет активную общественную деятельность на посту заместителя председателя Совета деловых женщин Илийского района.

Неоднократно рукодельница международного класса представляла на выставках за рубежом свои изделия, изготовленные из экологически чистого, натурального сырья – шерсти, войлока, кожи. Она считает важным беречь и развивать народные ремесла. Ее вклад в сохранение культурного наследия стал ключевым фактором, приведшим к заслуженному признанию. Поздравляем!