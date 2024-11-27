Заслуженная награда Женисгуль Даулетовой
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Совсем недавно мы сообщали о том, что по решению регионального бренд-комитета жительница села Туймебаево
Женисгуль Даулетова была признана одним из победителей проекта «Бір ауыл – бір өнім» и представила Алматинскую область на финальном туре в Астане («Эксклюзив ручной работы», «Казахстанская правда», 12.11.2024). Прошло немного времени, а мастерица празднует очередную победу: она стала лауреатом общественной премии «Жан шуақ», учрежденной Конфедерацией инвалидов Казахстана при поддержке партии «Amanat».