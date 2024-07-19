Завершается капремонт автобана Караганда – Балхаш

Подрядчик поэтапно дает проезд по отремонтированным участкам дороги. На этой неделе открыли 50-километровый отрезок от Караганды до села Акбастау. Движение по нему разрешено по всем четырем полосам. Чтобы исключить лобовое столкновение, в центре дороги установили криволинейный брус.

Общая протяженность автобана Караганда – Балхаш – 363 км. Его реконструкция началась в 2019 году. Готовность трассы составляет 85%. Полностью уложен нижний слой асфальта. Сейчас подрядчик закатывает верхний, из щебеночно-мастичного асфальтобетона: 204 км по левой стороне дороги и 243 км – по правой.

Идет работа по благоустройству дороги. Вдоль трассы оборудуют 18 площадок для отдыха и установят четыре современных туалета. Нацкомпания «ҚазАвтоЖол» ведет переговоры с потенциальными инвесторами о строительстве АЗС и станций для зарядки электромобилей.

Ввести в эксплуатацию дорогу Караганда – Балхаш планируется к концу 2024 года.