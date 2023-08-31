Завершены расследования в отношении более 800 организаторов незаконного игорного бизнеса – АФМ

Агентство Казахстана по финансовому мониторингу проводит комплексную работу по противодействию незаконному игорному бизнесу, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу АФМ.

Скриншот с видео АФМ

«С 2019 года по организации незаконного игорного бизнеса в производстве находилось 1 148 дел, из которых окончено 940 в отношении 849 человек.

Благодаря принятым превентивным мерам за последние 5 лет наблюдается снижение в 5,5 раза количества зарегистрированных дел.

Число ежегодно выявляемых незаконных игровых терминалов снижено в 16 раз – с 1 260 до 76. При этом количество уголовных дел по ним снижено в 7 раз: с 208 в 2019 году до 28 в текущем. Арендодателей привлекают к ответственности», – отметили в агентстве.

По подпольным казино удалось снизить количество выявляемых правонарушений в 3 раза – с 35 в 2019 году до 12 в этом.

Выявлены 4 (по 2 в 2022 и 2023 годах) незаконных игорных сайта под видом легальных букмекерских контор. Во всех случаях злоумышленники незначительно изменяли известные названия (домены) букмекерских контор с помощью дополнительных приставок и буквенных аббревиатур.

В частности, начато расследование по организации незаконного игорного бизнеса под видом известной букмекерской конторы.

В АФМ констатировали, что в этом году в сети TikTok, где в основном сидят несовершеннолетние, активизировалась онлайн-трансляция азартных игр. Ведомство установило 177 аккаунтов организаторов.

«Ежедневное количество игроков измерялось тысячами.

На 10 организаторов зарегистрировано 5 уголовных дел, по трем уже состоялись приговоры (остальные в производстве).

К реальным срокам лишения свободы приговорены 4 человека (по 4 года) и двое – к ограничению свободы (по 1,5 года).

Совместно с комитетом информации министерства информации и общественного развития РК и владельцем сети настроен искусственный интеллект платформы TikTok, позволяющий оперативно блокировать эфир противоправного контента. Единичные аккаунты, транслирующие азартные игры, через непродолжительное время автоматически блокируются», – поделились результатами работы в агентстве.

Также АФМ с помощью IT-инструментов ищет противоправный контент в интернет-пространстве (новостные порталы, блоги, сайты и аккаунты соцсетей). За 2022 год удалось заблокировать 5,5 тысячи сайтов и аккаунтов онлайн-казино, а в этом году – более 2 тысяч сайтов.

Агентством совместно с комитетом информации и государственной технической службой комитета национальной безопасности решено оперативно блокировать «зеркальные» сайты (вновь создаваемые) онлайн-казино, упрощен алгоритм блокировки сайтов в системе «Кибернадзор» с 14 суток до 1 дня.