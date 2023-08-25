Незаконный игорный бизнес работал под видом букмекерской конторы в Семее

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Департамент Агентства РК по финансовому мониторингу по Абайской области при координации областной прокуратуры выявил очередное незаконное игорное заведение в Семее, работавшее под видом букмекерской конторы с названием «Sport Bar», передает коррреспондент Кazpravda.kz.

По информации АФМ, в рамках ОПМ «STOP Игра» совместно с подразделением спецназначения «Арлан» регионального департамента полиции по двум адресам в городе Семей изъяты компьютеры, деньги, терминалы, принимающие купюры и выдающие наличные выигрыши и т. д.

Проводится досудебное расследование по факту организации незаконного игорного бизнеса группой лиц по предварительному сговору.

В агентстве напомнили, что согласно закону РК об игорном бизнесе, все кассы букмекерских контор и тотализаторов, принимающие и выдающие наличные средства, подлежат размещению исключительно на побережье Капшагайского водохранилища Алматинской области и в курортной зоне Боровое Акмолинской области.