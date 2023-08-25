Незаконный игорный бизнес работал под видом букмекерской конторы в Семее

Проводится досудебное расследование по факту организации незаконного игорного бизнеса группой лиц по предварительному сговору
Департамент Агентства РК по финансовому мониторингу по Абайской области при координации областной прокуратуры выявил очередное незаконное игорное заведение в Семее, работавшее под видом букмекерской конторы с названием «Sport Bar», передает коррреспондент Кazpravda.kz.
По информации АФМ, в рамках ОПМ «STOP Игра» совместно с подразделением спецназначения «Арлан» регионального департамента полиции по двум адресам в городе Семей изъяты компьютеры, деньги, терминалы, принимающие купюры и выдающие наличные выигрыши и т. д.
Проводится досудебное расследование по факту организации незаконного игорного бизнеса группой лиц по предварительному сговору.
В агентстве напомнили, что согласно закону РК об игорном бизнесе, все кассы букмекерских контор и тотализаторов, принимающие и выдающие наличные средства, подлежат размещению исключительно на побережье Капшагайского водохранилища Алматинской области и в курортной зоне Боровое Акмолинской области.