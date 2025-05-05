Председатель правления АО НК «КазМунайГаз» Асхат Хасенов на заседании Правительства рассказал о ходе реализации проекта по строительству завода по производству полиэтилена, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Кабмина

Фото: пресс-служба правительства

Он отметил, что по поручению Главы государства начата реализация проекта по строительству завода по производству полиэтилена.



В комплексе с ним будут реализованы два инфраструктурных проекта: газосепарационный комплекс и магистральные трубопроводы.