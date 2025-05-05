Председатель правления АО НК «КазМунайГаз» Асхат Хасенов на заседании Правительства рассказал о ходе реализации проекта по строительству завода по производству полиэтилена, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Кабмина
Он отметил, что по поручению Главы государства начата реализация проекта по строительству завода по производству полиэтилена.
В комплексе с ним будут реализованы два инфраструктурных проекта: газосепарационный комплекс и магистральные трубопроводы.
«Общая стоимость 3-х проектов составит порядка $11 млрд. Это прямые инвестиции КМГ и партнеров. На сегодня все инвестиционные решения приняты. Благодаря поддержке Правительства были сняты некоторые избыточные требования строительных норм, в результате чего КМГ и инвесторы проекта «Полиэтилен» своевременно приняли необходимые инвестиционные решения. При этом имеется открытый вопрос по финансированию проекта газосепарационного комплекса. Рассматриваются приемлемые условия с БРК», — сообщил Асхат Хасенов.