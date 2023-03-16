Предпринимателям приходилось платить за газ по спецтарифу при превышении лимита в Туркестанской области

В Туркестанской области предпринимателям незаконно выставляли счета по спецтарифу при превышении ими лимита потребления газа, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу прокуратуры области.

Как рассказали прокуроры, в ходе надзорной деятельности ими были установлены нарушения прав потребителей товарного газа.

"Туркестанским производственным филиалом АО "КазТрансГаз Аймак" незаконно применялись завышенные требования на коммунально-бытовых потребителей, осуществляющих предпринимательскую деятельность. В результате, при превышении ежесуточного объема потребления газа, к ним применялся повышенный коэффициент в размере 1,2 – 1,5 за каждые сутки", – говорится в сообщении.

Согласно действующему законодательству, такие требования распространяются и могут быть применены лишь к промышленным потребителям. По акту прокурорского надзора 37 предпринимателям возвращены необоснованно взысканные 4,7 млн тенге с исключением практики дальнейшего применения данного тарифа.