Заявку на сдачу экзамена на права стало возможным подать через приложение

Ранее кандидаты в водители должны были лично обращаться в спецЦОН для оформления заявки и оплаты госпошлины перед сдачей экзамена.

Фото: НАО «ГК «Правительство для граждан»

В НАО «Государственная корпорация «Правительство для граждан» сообщили о появлении новой услуги в мобильном приложении «ЦОН». Теперь граждане, кто впервые получают водительские права, могут подать заявку на сдачу экзамена в спецЦОНе и забронировать очередь через приложение «ЦОН», передает Kazpravda.kz.

Как отмечается, новшество позволит сэкономить время и значительно снизит поток посетителей в спецЦОНе.

Для подачи заявления необходимо в мобильном приложении «ЦОН» выбрать «Услуга по видео». Сервис свяжет услугополучателя с оператором спецЦОНа для предоставления первичной консультации. Затем будет предложено оплатить госпошлину за получение водительских прав либо предоставить ранее оплаченный чек.

После оплаты необходимо предоставить сканированную версию медсправки формы № 073/у, свидетельство об окончании

автошколы, соответствующие требованиям фото услугополучателя и его подпись. Прикрепить запрашиваемые документы можно в диалоговом окне при общении с видеоконсультантом.

Далее заявителю будет предложено забронировать очередь в спецЦОН, выбрав день и время сдачи экзамена.

«Ранее кандидаты в водители должны были лично обращаться в спецЦОН для оформления заявки и оплаты госпошлины перед сдачей экзамена. Теперь можно пройти этот шаг онлайн, не выходя из дома. Так, оформив заявление посредством видеозвонка и забронировав очередь, клиент может приехать в спецЦОН к назначенному времени для сдачи экзамена. В будущем запланирован запуск функции подачи заявок через портал электронного правительства и информационные системы банков

второго уровня», - рассказал председатель правления госкорпорации Суйениш Абдильдин.

К слову, воспользоваться сервисом можно также через приложение eGov mobile, выбрав на главной странице «ВидеоЦОН».