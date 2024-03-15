Здание алматинского аэропорта переориентируют на внутренние рейсы

Это случится после ввода в эксплуатацию нового пассажирского терминала в аэропорту Алматы, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Минтранспорта

Фото: Kazpravda.kz/Адильбек Тауекелов

Об этом сообщил президент аэропорта Альп Эр Тунга Эрсой во время встречи с министром транспорта Казахстана Марат Карабаев.

«Президент аэропорта рассказал о планах компании в рамках мастер-плана на ближайшие 50 лет. Согласно концепции, после ввода нового терминала в эксплуатацию, существующее здание аэровокзала пройдет реновацию и будет полностью переоснащено для обслуживания внутренних рейсов. Кроме того, уже построен надземный переход, обеспечивающий удобный транзит между обоими терминалами», - говорится в сообщении.

Альп Эр Тунга Эрсой предоставил подробную информацию о строительстве нового терминала. На сегодня степень готовности здания нового международного терминала составляет 93%.

Альп Эр Тунга Эрсой отметил, что для терминала была закуплена вся необходимая техника и аэропортовое оборудование, часть из которого уже монтируется. Для комфорта пассажиров в новом терминале предусмотрены комнаты матери и ребенка на каждом этаже, необходимые удобства для людей с ограниченными возможностями, игровая зона для детей, а также комнаты отдыха, сo-working зоны, VR-комната, туалет для домашних животных.

Кроме того, в новом терминале будет представлен музей казахстанской авиации.

С учетом реновации действующего терминала общая пропускная способность Международного аэропорта Алматы увеличится до 14 млн пассажиров в год. Контроль качества стройматериалов на объекте проводится на основе стандартов уже реализованных проектов компанией TAV Airports Holding в аэропортах Антальи, Туниса, Анкары, Скопье, Загреба и др. Ввод в эксплуатацию нового терминала планируется летом 2024 года.