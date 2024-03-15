Здание алматинского аэропорта переориентируют на внутренние рейсы

Туризм
125
Айгуль Тулекбаева
выпускающий редактор

Это случится после ввода в эксплуатацию нового пассажирского терминала в аэропорту Алматы, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Минтранспорта

Фото: Kazpravda.kz/Адильбек Тауекелов

Об этом сообщил президент аэропорта Альп Эр Тунга Эрсой во время встречи с министром транспорта Казахстана Марат Карабаев.

«Президент аэропорта рассказал о планах компании в рамках мастер-плана на ближайшие 50 лет. Согласно концепции, после ввода нового терминала в эксплуатацию, существующее здание аэровокзала пройдет реновацию и будет полностью переоснащено для обслуживания внутренних рейсов. Кроме того, уже построен надземный переход, обеспечивающий удобный транзит между обоими терминалами», - говорится в сообщении.

Альп Эр Тунга Эрсой предоставил подробную информацию о строительстве нового терминала. На сегодня степень готовности здания нового международного терминала составляет 93%.

Альп Эр Тунга Эрсой отметил, что для терминала была закуплена вся необходимая техника и аэропортовое оборудование, часть из которого уже монтируется. Для комфорта пассажиров в новом терминале предусмотрены комнаты матери и ребенка на каждом этаже, необходимые удобства для людей с ограниченными возможностями, игровая зона для детей, а также комнаты отдыха, сo-working зоны, VR-комната, туалет для домашних животных.

Кроме того, в новом терминале будет представлен музей казахстанской авиации.

С учетом реновации действующего терминала общая пропускная способность Международного аэропорта Алматы увеличится до 14 млн пассажиров в год. Контроль качества стройматериалов на объекте проводится на основе стандартов уже реализованных проектов компанией TAV Airports Holding в аэропортах Антальи, Туниса, Анкары, Скопье, Загреба и др. Ввод в эксплуатацию нового терминала планируется летом 2024 года.

#строительство #рейсы #здание #аэропорт Алматы #планы

Популярное

Все
В Алматы проводили казахстанских миротворцев для несения службы на Ближний Восток
Подарить надежду
Лайфхак из прошлого
Соперник назвал состав
15 марта – Всемирный день защиты прав потребителей
Взрослые за партой
Байбарыс – Искандер своей эпохи
Самый таинственный волонтер страны
Наука в регионе для региона
В Атырау начал работу третий Национальный курултай
О здоровье без дыма
Расширяя пул инвестпроектов
Нынешний праздник Амал мерекесі был отмечен в Мангистау с небывалым размахом
Миграция из Казахстана в Японию
Благодать в гармонии с природой
Всемирные игры кочевников: подготовка, программы и ожидания
Дом, где живет вдохновение
Мелодии родной земли
Гулять так гулять
Стержень социального развития
Судьба сильной женщины
Любовь, дефиле и весна
Жительница Актау рассказала, как приумножить и не растерять знания казахского языка
Ему ребята верят
Идите в театр, и будет вам счастье
Главная роль в жизни
Пардон муа. Голос, покоривший соцсети
iKомек спешит на помощь
Интернет от Илона Маска
Глава государства поздравил женщин с 8 Марта
Кардиохирурги Семея провели восемь успешных операций на сердце
Отстаивая «Национальный интерес»
Погоны красоты
Ракеты стартуют в Астане
Нашу страну захлестнула пандемия осознанных женщин
Беседу с 17-летней Екатериной Подгорновой мы вели на казахском языке – так ей изъясняться намного проще
Многое по плечу: как женщины осваивают мужские профессии в горном деле
Бектенов поздравил казахстанок с Международным женским днем
Кузнечных дел мастерица
Любимая работа про гендер забывает
Ответственность перед предками и потомками
Академия наук: миссия выполнима
Казахстан глазами американца в начале XX века
Выдающийся казахский режиссер Шакен Айманов сегодня отметил бы свое 110-летие
Беспощадное избиение мальчика в детсаду попало на видео в Алматы
Казахстанский артист Ренат Басит заснял момент землетрясения - видео
Детский сад горел в Семее
В ущелье Аюсай вспыхнули сотни огоньков, словно кто-то вспугнул армию огромных светлячков
Танцы выбрали меня: бразильский артист балета рассказал о жизни в Казахстане
«Барыс» прервал рекордную серию поражений, обыграв на выезде «Адмирал»
Алексей Навальный скончался в колонии
Какого цвета «честный» мед?
Доверие основывается на справедливости
Откуда берет корни название города Костанай
Думан Орынбеков, ректор Shakarim University: Трансформация регионального вуза: молодые ученые как ключевой фактор развития
Казахстанские НПЗ готовы к производству авиатоплива Jet A-1
Почему налоги одинаковы для производственников и букмекерских контор?
Торгующий на форуме самоубийц продавец яда найден в Украине
Беременная девушка спрыгнула с 18-го этажа в Алматы
В ближайшие дни сильных землетрясений в РК не предвидится

Читайте также

Казахстанцам напомнили о туристическом потенциале Туркестана
Утвержден список ТОП-20 туристических направлений

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]