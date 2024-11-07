Здание котельной обрушилось на юге Костанайской области

Котельная принадлежала местному Дому культуры и была расположена на отдельной территории. Спасатели незамедлительно приступили к разборке завалов. Под грудой кирпичей и прочего теперь уже строительного мусора оказался 55-летний мужчина. Его вытащили и передали сотрудникам скорой медицинской помощи. В район направлена бригада анес­тезиологов по линии санавиации с целью корректировки лечения и решения вопроса транспортировки пациента из районной в региональную больницу города Аркалыка.

Как утверждают очевидцы, других людей в момент взрыва в здании котельной не было. Обстоятельства произошедшего выясняются. На данный момент известно лишь, что причиной взрыва явился разрыв котла.

– Котел номер два установлен в 2022 году, он обеспечивает тепловой энергией три двухэтажных жилых дома и административные здания – суд, музей, Дом культуры. Для восстановления теплоснабжения в течение полутора суток будет использована блочно-модульная котельная контейнерного типа, готовая к установке. На время восстановительных работ будет принят ряд мер для обеспечения теплом жителей домов, подключенных к котельной, – сообщили в акимате Амангельдинского района.

Сейчас жители трех двухэтажек обогреваются тепловыми пушками, которые им выдал акимат.