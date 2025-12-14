В Мангистауской области вода – ресурс не просто стратегичес­кий. Здесь нет рек, не бьют родники, подземные источники тоже непригодны для получения живительной влаги из-за высокого уровня минерализации. Все, что наполняет чайники и кастрюли местных жителей, – опресненная вода Каспия, которая становится питьевой благодаря труду энергетиков, инженеров, химиков..

Начальник лаборатории завода по выпуску дистиллята ТОО «МАЭК» Галина Мануилиди признается: бережное отношение к воде у нее с детства. Родители много лет проработали на предприятии, и дома к живительной влаге относились как к большой ценности.

– Открытый кран – это не забывчивость, а расточительство. Мы знали, сколько людей работают днем и ночью, чтобы в городе была качественная питьевая вода. Бережное отношение к ресурсу у нас сформировалось очень рано и осталось на всю жизнь, – рассказывает руководитель лаборатории.

На предприятии вода – не просто продукция, а результат десятилетий научной работы. История ее получения уходит в советские годы, когда перед учеными поставили задачу создать питьевую воду, максимально подходящую для жизни в условиях жары и безводья.

По словам Галины Мануилиди, оптимальный состав подбирался не на бумаге, а в ходе длительных исследований.

– В испытаниях участвовали добровольцы. Проводились анализы, наблюдения за состоянием организма при физических нагрузках, в жару, после употребления воды. Так, шаг за шагом был разработан химический состав, восполняющий потери солей и микроэлементов и отвечающий физиологическим потребностям человека именно в климате Мангистау, – пояснила специалист.

Сегодня путь воды начинается на ТЭЦ-1, где расположен водозаборный канал протяженнос­тью около четырех километров. Именно сюда поступает морская вода. Далее она проходит многоступенчатую очистку и подогрев – процессы, напрямую связанные с энергетикой.

Главный инженер завода приготовления дистиллята Владимир Мархаянц говорит, что высокие температуры – ключевой элемент безопасности.

– В установках вода нагревается до температур, при которых полностью исключается бактериологическое загрязнение. Все, что потенциально может представлять угрозу, нейтрализуется. В итоге мы получаем дистиллят, который затем направляется на дальнейшую обработку, – говорит эксперт.

После дистилляции вода поступает в цех приготовления питье­вой воды. Здесь начинается не менее важный этап – доведение живительной влаги до нормативного состава. Процесс включает фильтрацию, минерализацию и обеззараживание.

Директор завода приготовления дистиллята Денис Саморуков отмечает, что «пустой» дистиллят не пригоден для постоянного употребления.

– Мы увеличиваем солесодержание, добавляем необходимые минералы, пропускаем воду через фильтры. Далее идет хлорирование для устранения микрофлоры, а также добавление фтора, углекис­лоты и соды. На выходе получается питьевая вода, полнос­тью соответствующая всем санитарным требованиям, – поясняет руководитель.

Контроль качества осуществляется непрерывно. Лаборатория работает круглосуточно, без выходных и праздников. В сутки проводится до 600 анализов.

Производственные объемы зависят от времени года. В жаркий период предприятие ежесуточно вырабатывает до 50 тыс. кубомет­ров питьевой воды. В холодное время нагрузка снижается, однако потребность в резервных мощнос­тях остается актуальной.

Для покрытия будущих потребностей на предприятии идет работа над проектом по внедрению установки обратного осмоса. Новая технология позволит дополнительно получать до 14 тыс. кубометров воды в сутки. Завершить строительство объекта планируют в следующем году.

Как отмечают специалисты, это современное решение, соответствующее всем необходимым стандартам. Оно даст региону дополнительную устойчивость в вопросе водоснабжения.

Сама Галина Мануилиди без колебаний наливает в стакан воду из-под крана, чтобы попить.

– А чего тут бояться? Я знаю, как она готовится и как контролирует­ся. Наши санитарные нормы очень строгие. По ряду показателей даже жестче международных, – говорит руководитель заводской лаборатории.

И в этой связи предостерегают горожан и жителей области от использования воды из самовольно пробуренных скважин. Несмот­ря на внешнюю прозрачность, такая вода в регионе чаще всего является технической и опасной для здоровья.

– У нас нет пресной подземной воды. Прозрачность – не показатель качества. К сожалению, люди часто верят в обратное, – подчеркивает Галина Мануилиди.

В Мангистауской области питьевая вода – результат коллективных усилий. За каждым ее литром стоит труд ученых и энергетиков, без которых невозможен ни подогрев, ни очистка, ни стабильная работа всей системы. Так что в День энергетика здесь вспоминают не только про свет и тепло, но и воду – ресурс, без которого жизнь в регионе была бы невозможна.