Здесь оживает история

Он остается в числе лучших ведомственных музеев МВД РК. Здесь собрано множество материалов о доблестной службе сотрудников полиции, громких расследованиях и буднях тех, кто борется за безопасность граждан. Среди экспонатов – редкие фото­графии, уникальные документы и артефакты, которые переносят посетителей в прошлое и дают почувствовать атмосферу оперативной работы.

На юбилейной церемонии заслуженные поздравления принимали хранительницы музея – ветераны милиции Любовь Осинская и Нина Бенграф.

Одна из экспозиций посвящена раскрытию самого резонансного преступления в истории области: группового убийства пятерых человек в Уалихановском районе в 2007 году. Тогда преступники остановили автомобиль на проселочной дороге, жестоко расправились с находившимися в нем людьми, включая пятилетнего ребенка, а затем сожгли машину, чтобы скрыть следы. Трагедия вызвала колоссальный общественный резонанс, на расследование были мобилизованы лучшие силы полиции. Благодаря профессионализму оперативников и слаженной работе правоохранительных органов преступники были задержаны и предстали перед судом. Двое получили пожизненные сроки, еще один был осужден на 12 лет. Этот случай стал еще одним примером самоотверженной работы полиции.