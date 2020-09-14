Здоровье – это ответственность

Будем благоразумными!

Куат Багисбеков, певец, лауреат международных конкурсов:

– Любому артисту нужны сцена, глаза и аплодисменты зрителей, ощущение особой энергетики в зале… Безусловно, мы все соскучились по публике, настоящей, «живой» работе, и послабления карантина все больше приближают нас к этому дню. Но смягчение государственных ограничительных мер совсем не означает, что вирус исчез, что мы можем расслабиться и забыть про санитарные нормы и требования.

Выходя на улицу без масок, пренебрегая обработкой рук, активно посещая места большого скопления людей, вы подвергаете риску не только себя, но и ваших домочадцев, родных и близких. Особенно людей старшего поколения, так как они наиболее подвержены риску заражения коронавирус­ной инфекцией из-за наличия сопутствующих заболеваний и пониженного иммунитета.

Социальная дистанция, мас­ки, перчатки и дезинфицирующие средства – это ведь не такая большая цена за свое здоровье и жизни дорогих людей… Поэтому, друзья, от всей души призываю вас быть благоразумными и ответственными, соблюдать все требования и предписания, ведь таким образом мы быстрее минуем эту тревожную мировую эпидемиологическую ситуацию.

Забота о другом – забота о себе

Гульнар Махметова, руководитель отдела концертной деятельности и гастролей Государственной академической филармонии акимата г. Нур-Султана:

– Филармония подготовила разностороннюю программу. У каждого из одиннадцати наших коллективов, выступающих в разных жанрах, есть своя публика, встречи с которой мы с нетерпением ждем. Надеемся, что карантин пройдет и мы откроемся наконец для наших любимых зрителей, аплодисментов, цветов…

Добавим, что мы всех ждем в нашей филармонии не только воодушевленными, но в первую очередь, конечно же, здоровыми. Для этого, естественно, необходимо соблюдать карантин, обязательно носить маски, пользоваться всегда санитайзерами, протирать и мыть чаще руки, а самое главное – быть «на позитиве», заботиться и относиться друг к другу по-доброму.

Мы в ответе не только за свою жизнь…

Камилла Ли, член секретариата Союза художников РК, искусствовед, член Международной ассоциации критиков при ЮНЕСКО:

– Наверное, в определенной степени художники наиболее органично перенесли само­изоляцию. Они, по сути, отшельники, работают, закрывшись в мастерской, ведь творческий процесс происходит наедине с собой, в тишине, размышлениях, поисках. Думаю, это уже привычное для них существование и ощущение себя в жизни. Поэтому художники менее остро реагировали на длительный карантин.

Однако чисто с человеческой точки зрения постоянное нахож­дение в замкнутом пространстве – это психологически очень тяжело для сложных натур, которые должны себя постоянно ощущать в потоке информации, среди людей. Безусловно, это все сильно влияет на психику.

Возникшая сейчас ситуация с расслабленностью, пренебрежением санитарными нормами связана и с личностным фактором, и с общим настроем в общественном сознании. Конечно, каждый человек отвечает сам за себя. Но люди не думают о том, что могут принести инфекцию домой или в общество. Это, на мой взгляд, самое главное: эгоистично-эгоцентричное ощущение жизни поглощает и свою, и общечеловеческую социальную ответственность.

Я вижу, как молодые ребята ходят большими группами и общаются так, как будто вообще ничего не происходит. Может быть, им надо было бы какие-то социальные ролики показать, как люди переживают эту инфекцию в больницах, как работают и устают врачи. А сколько врачей ушло из жизни за эти месяцы – это ведь абсолютно реальная ситуация.

Что касается тоев – это идущая из века в век национальная традиция, связанная с тем, что кочевой быт не давал возможности родственникам и друзьям часто общаться, и свадьба, прибытие важных гостей становились событием, праздником. Так реализовывалась потребность встретиться, увидеть друг друга, обменяться информацией о каких-то важных вещах, сказать нужные слова. Все это по-человечески совершенно объяснимо.

Но сегодняшняя ситуация показала, сколько было негативных последствий массовых праздников… Наверное, раньше люди были выносливее, ближе к природе, вели более здоровый образ жизни. В эпоху глобализации гораздо больше угроз, с которыми сталкивается человек, надо это учитывать.

У нас в обществе существует такая тенденция: все, что говорится извне, поступающие сверху постулаты или то, к чему призывается общество, в большей степени игнорируется. Это связано с искаженным пониманием свободы, нежеланием нести свою личную ответственность за то, что происходит вокруг тебя в обществе.

Вначале ведь даже говорили, что нет этого вируса, что это ерунда, придуманная кем-то. А на самом деле, когда уже семьи столкнулись с трагическими последствиями такой позиции, что-то начало меняться. Но не полностью. И никто не знает – пройдет год, придет новая эпидемия, а будут ли сделаны выводы? Как показывает опыт, люди, к сожалению, очень мало учатся на собственных ошибках. Вот эта работа над ошибками и должна быть сейчас главной целью социального и духовного развития общества и государственной идеологии. В этом плане 2020 год очень показательный, он вскрыл эту проблему.

Я бы, наверное, прежде всего напомнила, что каждый человек отвечает не только за собственную жизнь, но и за все, что происходит вокруг, – за своих друзей и родственников, общество, за страну, мир, планету в конце концов. Если бы у всех было это понятие внутри, которое, кажется, очень трудно вырастить и ощутить, что мы не одни в мире и, более того, созависимы с ним напрямую, тогда бы люди, наверное, вели себя по-другому.

Поэтому сейчас, накануне наступающих ОРВИ и всевозможных сезонных инфекций, необходимо из опыта этих месяцев сделать вывод именно о личной ответственности каждого из нас. Понять, что будущее и наше, и наших детей зависит от того, как мы ведем себя и бережем все вокруг. Именно эта ответственность должна быть очень глубоко осознана и донесена до каждого. Это касается не только пандемии, но и жизни в целом. Нельзя зацикливаться на собственном «Я» и жить в этой маленькой комфортной зоне. Надо из нее выходить и самому отвечать на вызовы времени, осознать всю глубину этой проблемы. Поэтому, думаю, каждый должен задать себе вопрос: «Насколько я готов нести ответственность в жизни за все, что происходит со мной и с моим окружением?».

На мой взгляд, после всех этих месяцев должна пройти «перестройка» и каждого человека в отдельности, и общества в целом. Безусловно, каждый сделает собственные выводы, но тем не менее какие-то общие проблемы в личностном, социальном и общественном развитии должны быть проанализированы, сформулированы и приняты к исполнению.

Осторожность не помешает

Жанар Беисова, руководитель Службы экскурсионной работы и музейной педагогики Национального музея РК:

– Наш музей уже открыл свои двери для посетителей, однако время пандемии еще не прошло. Поэтому хочется напомнить о важности соблюдения санитарных требований: ношение масок, соблюдение социальной дистанции, использование антисептиков и воздержание от посещения мест массового скоп­ления людей.

В музее, в свою очередь, в целях обеспечения порядка при входе бесконтактно измеряют температуру тела посетителей, а в каждом зале установлены антисептические средства. Дис­танция в 1,5 метра и небольшие экскурсионные группы, формирующиеся в определенное время, позволят осмотреть экспозиции Национального музея РК в максимально комфортных условиях.

Объединимся в борьбе с инфекцией!

Акберен Елгезек, первый заместитель председателя правления Союза писателей Казахстана:

– Нам всем необходимо соблюдать карантинные меры, вне зависимости от послаблений государственных мер. Во всем мире идет вспышка второй волны коронавируса, поэтому еще рано расслабляться. Мы живем не на необитаемом острове, чтобы радоваться скорой отмене режима самоизоляции и дистанцирования. К нам тоже придет вторая волна, и она может прийти именно из-за несоблюдения санитарных норм.

Если мы будем пренебрегать элементарными способами защиты, постоянно проводить тои и семейные торжества, собираясь дружными шумными компаниями, то весь этот ужас, который был месяцами ранее, вернется к нам, причем стремительно.

Мы уже потеряли многих ­сограждан. Десятки врачей, уйдя на работу, так и не вернулись домой – они отдали свои жизни за пациентов. Нельзя таким пренебрежительным отношением к своему здоровью и окружающим обесценивать их подвиг.

Лишения и бедствия издревле объединяли наш народ, делали его сильнее, укрепляли его дух. Сегодняшняя ситуация – не исключение, это очередной повод сплотиться в борьбе с пандемией и всячес­ки поддерживать друг друга. Даже если поддержка означает самоизоляцию и встречи по видеосвязи.