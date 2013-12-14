Здоровый образ жизни как фундамент

Для того чтобы каждый мог заняться физическим развитием, в Казахстане пока недостаточно спортивных объектов, спортинвентаря и оборудования, доступного для всех, на что Президент и указал в Стратегии «Казахстан-2050». Глава государства дал поручение Правительству и местным органам: «Необходимо принять меры по развитию физкультуры, массового спорта и строительству физкультурно-оздоровительных объектов по типовым проектам, в том числе и дворовым». Работа началась уже в текущем году. Восстанавливаются стадионы, строятся дворовые корты и поля, откликаются местные меценаты и спонсоры.

Беимбет КАНЖАНОВ, мастер спорта РК по самбо, Караганда