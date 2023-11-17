Здравствуй, «миллионер»!

Общество
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Дина Боранбаева, область Жетысу

Одним из счастливчиков, официально объявленных 20-миллионными жителями страны, стал талдыкорганец Айсултан Мухтарулы.

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Малыш весом в 3 кг и ростом 50 см появился на свет в областном перинатальном центре утром 14 ноября. Для Мухтара и Дианы Азимбаевых рождение Айсултана стало знаковым во всех смыс­лах: четвертый ребенок придал семье статус многодетной, заодно подарив и звание родителей «юбилейного» для всей республики малыша.

Супруги родом из Шымкента, но уже десять лет живут в Талдыкоргане по долгу службы: майор Мухтар Азимбаев­ работает руководителем полетов ближней зоны в в⁄ч 21751. Диана же является ведущим специалистом городского отдела социального обеспечения ГЦВП. Пара воспитывает семилетнюю дочь Айзере и двух сыновей – Мухаммед-Амина и Мирана, которым сейчас шесть и три года.

Как говорит 27-летняя мама, о том, что четвертый ребенок станет 20-миллионным казахстанцем, даже и подумать не могла. Врачи и вовсе прогнозировали это событие на 24 ноября. Однако малыш решил появиться на свет чуть раньше и по счастливому стечению обстоятельств вошел в историю страны.

– Впервые мы принимаем столько поздравлений, – признается 34-летний отец. – Благодарю всех за оказанное внимание, для нас это огромная радость и честь. Мы будем прикладывать все усилия, чтобы наши дети росли достойными гражданами своей страны.

С этим знаменательным событием семью поздравил аким области Жетысу Бейбит Исабаев, навестив новорожденного в ОПЦ. С самыми теплыми пожеланиями здоровья и благополучия он вручил свидетельство о рождении особого образца, беби-бокс и коляску от имени Главы государства, а также другие полезные подарки от областного руководства. Отдельным сюрпризом для родителей стал сертификат от АО «Отбасы банк» на два миллиона тенге, которые можно будет направить на приобретение жилья или получение образования.

– Это особое событие для всего края Жетысу, ведь из двух десятков регионов страны один из двадцатимиллионных граждан появился на свет именно у нас. Пусть Айсултан растет гордостью не только вашей семьи, но и всего Казахстана, будучи свидетелем дальнейшего успешного развития республики, – подчеркнул в поздравительной речи
Бейбит Исабаев.

#дети #Шымкент #рождаемость #20-миллионник

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