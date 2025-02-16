Зеленский заблокировал сделку Трампа о природных ресурсах

Президент Украины отказался одобрить предложенную США сделку о помощи в обмен на природные ресурсы, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Дойче Велле
По словам Владимира Зеленского, документ не содержит гарантий безопасности для Киева.
Украинский президент Владимир Зеленский отказался одобрить предложенную США сделку о помощи в обмен на природные ресурсы Украины. С такими словами политик выступил в субботу, 15 февраля, в беседе с журналистами на Мюнхенской конференции о безопасности.
«Соглашение подписано на уровне министров. Но я президент, и я буду иметь влияние на качество этого документа. Вот почему я не позволил министрам подписать соглашение. Потому что оно не готово. На мой взгляд, оно нас не защищает. Оно не готово защищать нас, наши интересы», - сказал президент Украины.
По его словам, в этом документе нет очень конкретных вещей о гарантиях безопасности.
«Для меня это очень важно: связь между какими-то гарантиями безопасности и какими-то инвестициями, - заявил Зеленский. - Это должно быть прописано юридически правильно, корректно. Это инвестиция, если все это связано с гарантиями безопасности. Я пока не вижу этой связи в документе. Он не в наших интересах сегодня, не в интересах суверенной Украины. Эти ресурсы - не мои, а нашего народа. Я гарант того, что эти ресурсы будут там для наших детей, со всеми партнерами, - резюмировал он.
Ранее канал NBC News сообщил, что в составленной сделке администрация президента США Дональда Трампа предложила Киеву передать Вашингтону права на 50 процентов залежей редкоземельных металлов в Украине, дав при этом понять, что готова разместить там американские войска для их охраны, если будет достигнута договоренность с РФ о прекращении развязанной Москвой войны.
Это подтвердили и собеседники агентства Reuters. По их словам, документ был составлен посольством США в Киеве. Источники добавили, что Зеленский сначала выразил обеспокоенность условиями сделки на встрече с группой американских сенаторов в Мюнхене. Президент Украины "посчитал, что его необоснованно просят подписать что-то, что он не успел прочитать", сказал один из собеседников Reuters.