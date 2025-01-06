Земельный участок вернули студентам аграрно-технического колледжа в Павлодаре

Образование,Закон и Порядок
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Дана Аменова
корреспондент

Решение акимата отобрать землю у учащихся опротестовали после вмешательства областной прокуратуры, сообщает Kazpravda.kz

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В 2014 году постановлением акимата Щербактинского района аграрно-техническому колледжу в постоянное пользование был предоставлен земельный участок площадью 418 га, расположенный в его близи. На этой территории учащиеся проводили практические занятия для повышения профессиональной квалификации.

Однако спустя 10 лет акимат района принял решение об отмене ранее принятого постановления для предоставления земли сельхозтоваропроизводителям.

Взамен указанного участка планировалось предоставить другой, расположенный в 10 км от учебного заведения, что создало бы постоянные неудобства для студентов.

По этим и другим законодательным основаниям неправомерное решение МИО опротестовано, земельный участок остался при колледже, сообщили в областной прокуратуре.

#земля #участок #студенты #возврат #колледж

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