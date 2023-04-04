Землетрясение произошло у берегов Филиппин

У берегов Филиппин зафиксировали землетрясение магнитудой 6,2, передает Kazpravda.kz со ссылкой на РИА Новости .

фото: v-otpuske.com

Землетрясение магнитудой 6,2 произошло у берегов Филиппин, сообщает Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).

Землетрясение зафиксировано в 12.54 по времени UTC (12.54 по времени Астаны) в 190 километрах к северо-востоку от города Легаспи с населением 179 тысяч человек. Очаг залегал на глубине 46 километров.

Информация о возможных жертвах и разрушениях не поступала.