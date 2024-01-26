Землетрясение в Алматы: Оштрафованы распространившие фейки женщины

За распространение заведомо ложной информации оштрафованы две женщины, передает Kazpravda.kz со ссылкой на прокуратуру Алматы

Фото Kazpravda.kz/Адильбек Тауекелов

Сообщается, что в соцсетях и мессенджерах имели место факты размещения заведомо ложных сообщений о последствиях природного катаклизма, что в свою очередь породило среди граждан панику и вызвало широкий общественный резонанс.

"По фактам совершения подобных действий в настоящее время установлены личности двух женщин 1995 и 2006 г.р. Указанные лица привлечены к административной ответственности по части 3 статьи 456-2 Кодекса об административных правонарушениях (Размещение, распространение ложной информации пользователями онлайн-платформ, создающей условия нарушения общественного порядка) с наложением взыскания в виде штрафа в размере 10 месячных расчетных показателей", - говорится в сообщении.

Работа в этом направлении продолжается.