Земли под ИЖС возле химпредприятия хотели выделить в Жамбылской области

Общество
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Хасенова Багдат
выпускающий редактор

Прокуроры предотвратили выдачу земель жителям в санитарной зоне химического предприятия в городе Жанатасе, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Жамбылской области

Фото: пресс-служба прокуратуры Жамбылской области

Как установили прокуроры, в 2018 году в план детальной планировки (ПДП) развития Жанатаса были внесены изменения, предусматривающие предоставление местным жителям 61 участка для ИЖС.

Однако ПДП не было согласовано с уполномоченными органами (СЭС, ЧС и экология).

В результате эти участки вошли в санитарно-защитную зону предприятия по переработке нефтепродуктов.

Опасения прокуроров оправдались. Исследования санэпидорганов подтвердили расположение участков в местности с загрязненным воздухом.

На основании акта надзора прокуратуры решением районного маслихата от 8 ноября 2023 года изменения в ПДП Жанатаса отменены. Горожанам предоставят другие земельные участки.

 

 

 

#прокуратура #нарушение #Жамбылская область #экология #Жанатас

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