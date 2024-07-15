Землю стоимостью 3 млрд тенге вернули государству в Мангистау

Возврат активов
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Айгуль Тулекбаева
выпускающий редактор

Комитет по управлению земельными ресурсами МСХ РК при внеплановой проверке выявил, что земельный участок площадью 3,4 тысячи га, предназначенный для строительства оздоровительного комплекса, был передан в частную собственность с нарушением Земельного кодекса, сообщает Kazpravda.kz 

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Кадастровая стоимость участка, расположенного в районе «Коса Ада» Каракиянского района Мангистауской области, составляет 3,1 млрд тенге.

По данным МСХ, установлено, что земельный участок был оформлен без рассмотрения земельной комиссией и составления землеустройтельного проекта.

Представители территориального подразделения комитета обратились в суд Мангистауской области с иском о признании документов, удостоверяющих право на земельный участок, недействительными.

Решением суда требования были полностью удовлетворены. Решение суда вступило в законную силу.

#земля #Мангистау #государство

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