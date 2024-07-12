Жалобы астанчан на работу «скорой» обсудили в акимате

Здравоохранение, Столица
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Айгуль Тулекбаева
выпускающий редактор

Аким столицы Женис Касымбек сообщил о решении проблем в работе станции скорой медпомощи, передает Kazpravda.kz со ссылкой на сайт акимата 

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

«Со стороны жителей поступает ряд обоснованных нареканий на работу станции скорой медпомощи. С руководством службы «103» и управления здравоохранения обсудили меры для решения существующих проблем», - написал градоначальник на своей странице в Instagram 

На сегодня автопарк станции скорой медпомощи состоит из 145 автомобилей. Часть из них требует ремонта.

«Для решения данной проблемы провели внешний техаудит парка санитарного транспорта. Заключены договоры с поставщиками на ремонт сантранспорта. Для увеличения количества автотранспорта на линии, для вызовов 4-ой категории срочности временно арендуем дополнительное количество машин», - сообщил Женис Касымбек.

Кроме того, в текущем году планируется увеличить автопарк станции скорой медпомощи на 70 единиц санитарных машин.

Также поэтапно будут приняты следующие дополнительные меры: в целях повышения прозрачности и контроля за работой медицинских бригад будут установлены внутренние видеорегистраторы на санитарные автомобили; радиофикация санитарных автомобилей обеспечит лучшее взаимодействие между бригадами и диспетчерскими службами; внедрение электронных бортовых журналов позволит улучшить учет и контроль за использованием автомобилей и др.

«Была увеличена заработная плата медперсонала и водителей. Данную тенденцию также продолжим», - добавил он.

 

 

#Астана #медики #103

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