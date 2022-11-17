Жамаубаев отказался раскрывать размер зарплаты премьер-министра без его разрешения

Заместитель премьер-министра - министр финансов Ерулан Жамаубаев в интервью журналистам в Сенате назвал размер заработных плат членов Кабмина, сообщает корреспондент Kazpravda.kz.

По словам Ерулана Жамаубаева, оклад членов Правительства зависит от стажа.

«Я думаю, что 500-600 тысяч тенге минимально, и максимально доходит до 1,5-1,7 миллиона тенге. Все зависит от стажа и квалификации», - сказал он.

На вопрос журналистов о том, сколько зарабатывает премьер-министр Алихан Смаилов, его заместитель предложил делегировать этот вопрос пресс-службе Правительства.

«Это вопрос его пресс-службе. Я же не интересуюсь вашей зарплатой», - ответил Жамаубаев.

Однако, журналисты напомнили главе Минфина, что чиновники, и он в том числе, получают зарплату за счет налогоплательщиков, и попросили уточнить, по какой шкале исчисляется зарплата Алихана Смаилова.

«Если Алихан Асханович (премьер-министр Алихан Смаилов – прим. авт.) разрешит, я озвучу», - сказал он.

«Все-таки, 1,7 миллиона тенге зарабатывает он, да или нет?» - настойчиво спросили журналисты.

«Наверное, зарабатывает. Я сейчас не могу сказать точно (…) Я же вам озвучил коридор зарплат и свою зарплату. Я отвечаю за себя», - продолжил уклоняться от ответа Жамаубаев.

«То есть, мы можем судить, что Алихан Смаилов зарабатывает 1,7 миллиона тенге?» - уточнили журналисты.

«Наверное», - ответил глава Минфина.