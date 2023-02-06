Жамбылская область: развитие по всем направлениям

В регионе Глава государства посетил ряд предприятий агро­промышленного комплекса и ознакомился с деятельностью социальных объектов Жамбылской области.

Интеллигенция как проводник духовности

Началась рабочая поездка Касым-Жомарта Токаева в Жамбылскую область с возложения цветов к памятнику писателю Шерхану Муртазе в Таразе. Там же состоялась встреча с представителями местной интеллигенции. Общаясь с участниками мероприятия, Президент отметил, что Шерхан Муртаза внес огромный вклад в развитие национальной духовности.

– Не будет преувеличением сказать, что Шерхан Муртаза – истинный сын своего народа, выдающийся писатель. Думаю, мы все в юности читали его роман «Қызыл жебе» и другие произведения, а книга «Бір кем дүние» актуальна и сегодня. Эта книга – настоящий источник духовности для всех, особенно для молодежи. Поэтому мы собрались у памятника выдающемуся писателю, чтобы почтить его память, – сказал Касым-Жомарт Токаев.

В ходе беседы представители интеллигенции рассказали о волнующих их проблемах и высказали свои предложения по их решению. Также они выразили поддержку проводимым по инициативе Президента общественно-политическим реформам и поблагодарили его за заботу государства о творческой интеллигенции.

Президент отметил, что сам, будучи сыном писателя, хорошо понимает и всегда оказывает содействие творческим людям. Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что для развития и процветания нашей страны важно сохранять единство народа, в том числе во время предстоящей электоральной кампании.

– Самое главное – следовать принципам справедливости и открытости. Глубоко убежден в том, что, если в Парламент придут именно такие достойные люди, они внесут вклад в развитие страны. Вам хорошо известно, какая сейчас ситуация в мире. Поэтому и внутренняя, и внешняя политика должна быть конструктивной и взвешенной. Самая главная задача – сохранить государственность. Несмот­ря на многочисленные вызовы, мы должны сплотиться, беречь наше единство и трудиться на благо Казахстана, – сказал Глава государства.

Важность образования

В Таразе Президент посетил Дом студентов международного Таразского инновационного инсти­тута им. Шерхана Муртазы, где побеседовал с преподавателями и студентами.

Ректор Ерболат Саурыков рассказал Главе государства о дос­тижениях учебного заведения в деле подготовки специалистов, а также о перспективах развития вуза. В 2019 году гостиница «Тараз» была переоборудована под общежитие, сегодня здесь созданы все условия для комфортного проживания 500 студентов.

Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что сфера образования находится в фокусе особого внимания государства. Созданы все необходимые условия для тех, кто желает получать знания.

– Именно вы, молодежь – будущее Казахстана. Наступает время нового поколения, новой плеяды. Очень важно получить хорошее образование. Как говорил Абай, «совершенный человек» в первую очередь должен обладать ясным и острым умом, проницатель­ностью и стремлением к знаниям. Во всем он должен стремиться достичь результата. Но именно в мире знаний нельзя останавливаться на достигнутом. Всегда нужно быть в поиске. Именно от вас зависит прогресс и процветание нашей страны. Мы искренне верим в вас и возлагаем на вас большие надежды. Желаю всем успехов! – сказал Глава государства.

Стоит отметить, что по поручению Президента с 1 сентября 2022 года стипендии студентов вузов в Казахстане увеличились на 20%, стипендии магист­рантов и докторантов – на 15%. К 2025 году стипендии для студентов увеличатся в два раза. Кроме того, в прошлом году в семь раз увеличилось количество образовательных грантов, составив 88 204.

После Глава государства отправился в село Коктал (Жамбылская область, Байзакский район), где посетил местную среднюю школу, побеседовал с ее педагогическим коллективом и пожелал успехов учащимся, получающим знания в новом уютном учебном заведении.