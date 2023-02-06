Жамбылская область: развитие по всем направлениям

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Лилия Сыздыкова

Касым-Жомарт Токаев посетил с рабочим визитом Жамбылскую область.

В регионе Глава государства посетил ряд предприятий агро­промышленного комплекса и ознакомился с деятельностью социальных объектов Жамбылской области.

Интеллигенция как проводник духовности

Началась рабочая поездка Касым-Жомарта Токаева в Жамбылскую область с возложения цветов к памятнику писателю Шерхану Муртазе в Таразе. Там же состоялась встреча с представителями местной интеллигенции. Общаясь с участниками мероприятия, Президент отметил, что Шерхан Муртаза внес огромный вклад в развитие национальной духовности.

– Не будет преувеличением сказать, что Шерхан Муртаза – истинный сын своего народа, выдающийся писатель. Думаю, мы все в юности читали его роман «Қызыл жебе» и другие произведения, а книга «Бір кем дүние» актуальна и сегодня. Эта книга – настоящий источник духовности для всех, особенно для молодежи. Поэтому мы собрались у памятника выдающемуся писателю, чтобы почтить его память, – сказал Касым-Жомарт Токаев.

В ходе беседы представители интеллигенции рассказали о волнующих их проблемах и высказали свои предложения по их решению. Также они выразили поддержку проводимым по инициативе Президента общественно-политическим реформам и поблагодарили его за заботу государства о творческой интеллигенции.

Президент отметил, что сам, будучи сыном писателя, хорошо понимает и всегда оказывает содействие творческим людям. Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что для развития и процветания нашей страны важно сохранять единство народа, в том числе во время предстоящей электоральной кампании.

– Самое главное – следовать принципам справедливости и открытости. Глубоко убежден в том, что, если в Парламент придут именно такие достойные люди, они внесут вклад в развитие страны. Вам хорошо известно, какая сейчас ситуация в мире. Поэтому и внутренняя, и внешняя политика должна быть конструктивной и взвешенной. Самая главная задача – сохранить государственность. Несмот­ря на многочисленные вызовы, мы должны сплотиться, беречь наше единство и трудиться на благо Казахстана, – сказал Глава государства.

Важность образования

В Таразе Президент посетил Дом студентов международного Таразского инновационного инсти­тута им. Шерхана Муртазы, где побеседовал с преподавателями и студентами.

Ректор Ерболат Саурыков рассказал Главе государства о дос­тижениях учебного заведения в деле подготовки специалистов, а также о перспективах развития вуза. В 2019 году гостиница «Тараз» была переоборудована под общежитие, сегодня здесь созданы все условия для комфортного проживания 500 студентов.

Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что сфера образования находится в фокусе особого внимания государства. Созданы все необходимые условия для тех, кто желает получать знания.

– Именно вы, молодежь – будущее Казахстана. Наступает время нового поколения, новой плеяды. Очень важно получить хорошее образование. Как говорил Абай, «совершенный человек» в первую очередь должен обладать ясным и острым умом, проницатель­ностью и стремлением к знаниям. Во всем он должен стремиться достичь результата. Но именно в мире знаний нельзя останавливаться на достигнутом. Всегда нужно быть в поиске. Именно от вас зависит прогресс и процветание нашей страны. Мы искренне верим в вас и возлагаем на вас большие надежды. Желаю всем успехов! – сказал Глава государства.

Стоит отметить, что по поручению Президента с 1 сентября 2022 года стипендии студентов вузов в Казахстане увеличились на 20%, стипендии магист­рантов и докторантов – на 15%. К 2025 году стипендии для студентов увеличатся в два раза. Кроме того, в прошлом году в семь раз увеличилось количество образовательных грантов, составив 88 204.

После Глава государства отправился в село Коктал (Жамбылская область, Байзакский район), где посетил местную среднюю школу, побеседовал с ее педагогическим коллективом и пожелал успехов учащимся, получающим знания в новом уютном учебном заведении.

– Вы – будущее Казахстана. Я глубоко верю в нашу молодежь и всегда поддерживаю ее. Пусть вам сопутствует успех на жизненном пути, – сказал Касым-Жомарт Токаев.

Учебное заведение было сдано в эксплуатацию в 2022 году. Как сообщил директор школы Аят Сенбекулы, сегодня здесь обучаются 1 207 детей.

Трехэтажное здание школы подключено к автономной газовой котельной и централизованной сети водоснабжения. Школа полностью оснащена материально-техническим оборудованием: 32 учебных кабинета, 4 компьютерных класса, 2 лингафонных кабинета, кабинет робототехники, спортивный зал, мастерская, библиотека, медицинский пункт и столовая. Организован школьный транспорт для детей из близлежащих сел.

В рамках национального проекта «Комфортная школа» в 2023–2025 годах в Жамбылской области запланировано строительство 13 школ на 9 500 мест. Восемь из них будут сданы в экс­плуатацию в 2024-м.

В целом по поручению Главы государства в рамках нацпроекта «Комфортная школа» в Казахстане в 2023–2025 годах будет построено более 400 школ, рассчитанных на 800 тыс. ученических мест.

Сельскохозяйственный потенциал

В Байзакском районе Касым-Жомарт Токаев также посетил птицефабрику «Аулие-Ата Феникс», расположенную в селе Мырзатай.

В ходе осмотра убойного цеха и выпускаемой продукции руководитель птицефабрики Фарида Джунусова ознакомила Президента с деятельностью предприятия. В настоящее время на птицефабрике работают около 250 сельчан, которые выращивают 1 млн птенцов по голландской технологии. Предприятие ежегодно выпускает 8 тыс. тонн мяса бройлера, которое поставляется на внутренний рынок, а также экспортируется в Россию и Кыргызстан.

В этом году запланировано строительство шести производственных объектов общей стоимостью 1,4 млрд тенге с целью увеличения производственных мощностей фабрики на 12 000 тонн.

В ходе мероприятия аким Жамбылской области Нуржан Нуржигитов представил Главе государства информацию о развитии птицеводства в регионе.

В селе Талас того же Байзакского района Президент ознакомился с работой сельскохозяйственного производственного кооператива «Костобе-2019».

Там ему также была представлена информация о ходе реализации программы «Ауыл аманаты», о проделанной работе по расширению объема пастбищных угодий и эффективному использованию сельскохозяйственных земель. Программа, направленная на повышение доходов населения Жамбылской области, реализуется в регионе с 2019 года и уже принесла положительные результаты.

В рамках программы жителям 153 сельских округов Жамбылской области предусмотрена выдача кредитов на общую сумму 87,8 млрд тенге со ставкой 2,5% до 2025 года.

В сельском округе Костобе в рамках пяти направлений пилотного проекта 256 жителям были выделены кредиты на сумму 886 млн тенге для развития бизнеса, в том числе для увеличения доходов семей за счет разведения скота, садоводства.

Кооперативу «Костобе-2019» был предоставлен льготный кредит на приобретение сельхозтехники в лизинг. На сегодняшний день на балансе кооператива имеется 12 сельхозмашин и 401 гектар земли. В кооперативе состоят 175 человек, их число постепенно увеличивается. Члены кооператива занимаются выращиванием огородных культур, а также подготовкой кормов для животноводства.

В целом для масштабирования программы «Ауыл аманаты» во всех регионах в 2023 году планируется выдать 11 606 микрокредитов на общую сумму 52,4 млрд тенге, в том числе для Жамбылской области – 3,6 тыс. микрокредитов на 11,5 млрд тенге.

В рамках уточнения республиканского бюджета акиматами областей поданы дополнительные заявки на 2023 год (15 090 микрокредитов на общую сумму 73,8 млрд тенге).

Президент побеседовал с фермерами, производящими сельскохозяйственную продукцию в кооперативе «Костобе-2019». Он отметил важность применения положительного опыта создания сельскохозяйственных кооперативов и в других регионах страны.

– Мы уделяем огромное внимание развитию сельского хозяйства. Первым документом, который я подписал после избрания Президентом, стал указ о концепции развития сельских территорий. Мы выделим один триллион тенге в ближайшие три года на развитие кооперации. Это большие деньги, и их нужно использовать эффективно. Государство всегда будет поддерживать тружеников села, – заявил Касым-Жомарт Токаев.

Глава государства отметил, что эта задача была включена в предвыборную программу, и ход ее реализации – на особом конт­роле Администрации Президента.

В селе Костобе Касым-Жомарт Токаев посетил дом одного из местных жителей Саламата Рахманбердиева и осмотрел его подсобное хозяйство.

Саламат Рахманбердиев в 2020 году в рамках проекта «Ауыл аманаты» получил кредит на 3,6 млн в тенге со ставкой 2,5%. На эти средства он приобрел шесть голов крупного рогатого скота, три лошади, десять овец. Предприниматель занимается откормом скота. На вырученные деньги он приумножил поголовье и купил грузовую машину. Саламат не только обеспечивает свою семью, но и дал работу двум другим жителям села.

Фермер рассказал Касым-Жомарту Токаеву о своих планах открыть торговую точку по продаже кормов и получить кредит на 10 млн тенге по льготной ставке для увеличения поголовья скота. Глава государства пожелал Саламату Рахманбердиеву успехов и подарил зернодробильный аппарат, отмечается в сообщении пресс-службы Президента.

Качественная медицина для села

Следующим Глава государства посетил село Сарыкемер (также в Байзакском районе), где ознакомился с деятельностью новой поликлиники.

Касым-Жомарту Токаеву рассказали, что в недавно построенном медицинском учреждении на учете состоят 125 тыс. человек. Сельская поликлиника ежедневно оказывает профилактическую, экстренную, неотложную и плановую медицинскую помощь. Она оснащена современным высокотехнологичным оборудованием. Жителям района медицинские услуги оказывают более 260 врачей, средних и младших медицинских работников.

В ходе осмотра отделения функ­циональной диагностики Главе государства продемонстрировали работу новейших аппаратов компьютерной томографии, цифрового рентгена и цифровой маммографии.

Касым-Жомарт Токаев также был проинформирован о развитии сферы здравоохранения Жамбылской области в целом. В регионе в 2023–2024 годах запланировано строительство 30 медицинских объектов, на эти цели выделено 5,2 млрд тенге.

В прошлом году заработная плата медицинских работников увеличилась на 20–30%. В этом году запланирован рост в таком же объеме.

Всего в 2023 году в Казахстане в рамках национального проекта «Модернизация сельского здравоохранения», реализуемого по поручению Президента, планируется строительство 309 объектов первичной медико-санитарной помощи, проведение капитального ремонта и реконструкции 12 центральных районных больниц. Наряду с этим национальным проектом предусмотрено оснащение организаций здравоохранения 575 единицами современного медицинского оборудования. В результате реализации вышеуказанных мероприятий в 2023 году специализированной медицинской помощью дополнительно будет обеспечено более 2,4 млн сельских жителей.

Город
ремесленников

Завершился визит Президента в Жамбылскую область в Таразе – Касым-Жомарт Токаев посетил выставку ремесленников региона в историко-культурном комплексе «Көне Тараз».

Глава государства ознакомился с изделиями мастеров прикладного искусства общественного объединения инвалидов «Шебер шаңырақ», ассоциации ремес­ленников Жамбылской области «Өшпес мұра», ассоциации «Объединение ремесленников», дома моды «Асыл-Дизайн» и других организаций. Двадцать девять ремесленников выставили изделия из войлока, шерсти, кожи и дерева, керамическую и глиняную посуду, панно, национальные музыкальные инструменты, национальную одежду, конное снаряжение, а также ювелирные изделия.

Касым-Жомарту Токаеву была представлена инсталляция «Киіз үй», продемонстрированы мастер-классы для молодежи по искусству вязания, валяния кошмы, плетения, прядения ворса, прессования сырмака и так далее. На выставке также были показаны костюмы, воссоздающие многовековые традиции искусства кочевников в современной мировой моде в стиле неофольклора, парфюмерные изделия с ароматом степных цветов и трав.

Примечательно, что недавно Тараз получил сертификат о включении его во Всемирный список городов ремесленников.

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