Жамбылские онкологи внедрили экспресс-гистологию на базе областной клиники

Здравоохранение
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В Жамбылской области на базе областного многопрофильного онкологического и хирургического центра внедрён один из важнейших методов диагностики онкологических заболеваний — экспресс-гистология, передает Kazpravda.kz

Фото: Минздрав РК

«В Центре ежегодно проводится более 800 хирургических операций. Ранее для получения гистологического заключения образцы тканей отправлялись в Алматы или Астану, и пациентам приходилось ожидать результаты анализа 2–3 недели. До получения гистологического заключения назначение лечения было невозможно. Теперь нашим пациентам доступны результаты гистологиии в сжатые сроки. Специалисты центра прошли соответствующее обучение и обменялись опытом с коллегами», - рассказал директор областной клиники Жандос Сейдахметов.

Экспресс-гистология — это современный метод, при котором образец ткани, взятый во время операции, быстро замораживается и исследуется под микроскопом. Всего за 15–20 минут можно получить результат и при необходимости немедленно скорректировать ход операции. Эта технология не только повышает точность хирургического вмешательства, но и позволяет выбрать наиболее эффективную стратегию лечения.

Внедрение данного метода позволит значительно повысить эффективность лечения онкологических заболеваний за счёт оперативной постановки диагноза.

#медицина #Жамбылская область #операция

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