Жамила Бакбергенова возглавила итоговый рейтинг в женской борьбе

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В текущем календарном году Жамиля Бакбергенова взяла медали с крупнейших официальных стартов – чемпионат мира, Азии и Азиатские игры, сообщает sportarena.

Казахстанка Жамиля Бакбергенова завершила календарный спортивный год лидером мирового рейтинга женской борьбы в весовой категории до 72 кг. Об этом официально объявил Объединенный мир борьбы в своем Instagram аккаунте.

В нынешнем году Бакбергенова стала чемпионкой Азии в Астане, завоевала серебро Азиатских Игр в Ханьчжоу и бронзовую медаль чемпионата мира в Белграде.

Жамиля выступает в неолимпийской весовой категории и для участия на Играх в Париже-2024 в следующем году ей и тренерскому штабу женской сборной Казахстана придется принимать серьезное решение – спускаться в категорию ниже до 68 кг либо подниматься в вес призерки Олимпийских игр Эльмире Сыздыковой – в 76 кг.