Жанар Досаева возглавила комитет в Минкультуры

Кадровые назначения
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Ранее она трудилась на посту заместителя председателя Комитета культуры МКИ РК

Фото: пресс-служба Минкультуры РК

Приказом министра культуры и информации Республики Казахстан Досаева Жанар Рсбаевна назначена на должность председателя Комитета по развитию межэтнических отношений. Об этом сообщила пресс-служба Министерства культуры и информации РК, передает Kazpravda.kz

Родилась в 1974 году в Костанае. Окончила Костанайский государственный университет им. А.Байтурсынова, университет «Туран-Астана».

Трудовую деятельность в 2003 году начала главным специалистом Отдела анализа, мониторинга и молодежной политики Департамента внутренней политики Астаны.

2003-2007 гг. – начальник административно-аналитического отдела Национального центра государственных стандартов образования и тестирования.

2008-2017 гг. занимала различные должности в структуре Министерства культуры РК.

2019-2025 гг. работала на различных должностях в Администрации Президента РК.

С 2025 по настоящее время трудилась заместителем Председателя Комитета культуры МКИ РК.

 

 

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