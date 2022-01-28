Жанар Жарылгасова назначена руководителем аппарата Министерства энергетики РК

Кадровые назначения
Фото пресс-службы Премьер-министра РК
Приказом министра энергетики РК Жарылгасова Жанар Шайкиевна назначена на должность руководителя аппарата Министерства энергетики Республики Казахстан. Об этом сообщает пресс-служба Премьер-министра РК, сообщает Kazpravda.kz.

Жанар Жарылгасова родилась в 1973 году в Жамбыле. Окончила Актауский политехнический университет им. Ш. Есенова, Казахский экономический университет им. Т. Рыскулова, Казахский гуманитарно-юридический университет, Академию государственного управления при Президенте РК, Национальную школу управления (Франция).

Трудовую деятельность начала в 1996 году в должности ведущего инженера кафедры «Химическая технология топлива и углеводородных металлов» КазНТУ им. К. Сатпаева.

В 2000-2008 гг. — работала в структуре Министерства энергетики и минеральных ресурсов.

В 2008-2010 гг. — главный эксперт Управления лицензирования, лицензионного контроля и юридического обеспечения Комитета по государственному и энергетическому надзору Министерства индустрии и новых технологий РК.

В 2010-2014 гг. — занимала различные должности в управлениях Министерства нефти и газа РК.

В 2014-2020 гг. — работала на руководящих должностях в структуре Министерства энергетики РК.

С января 2020 года по настоящее время являлась заведующим сектора Отдела социально-экономического мониторинга Администрации Президента РК.

