Жаркие выходные обещают синоптики казахстанцам

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Большая часть республики будет под влиянием атмосферных фронтальных разделов, с которыми пройдут дожди с грозами, на востоке и юго-востоке республики ожидаются сильные дожди, лишь на северо-западе и юге республики – погода без осадков. Также по республике сохранятся усиление ветра, на западе, юге республики – пыльная буря.

По Казахстану ожидается повышение дневных температур воздуха: в западных регионах до +32+37С, на северо-западе до +30+35С, на севере до +20+30С, в центре до +20+28С, на юге до +30+38С, на юго-востоке небольшое понижение до +20+25С, в горных районах +10+15С, на востоке основной фон +23+28С.