Назначен природоохранный прокурор Карагандинской области

Жасулан Кулбаев в органах прокуратуры работает с 2010 года.

Фото: пресс-служба прокуратуры Карагандинской области

Приказом генерального прокурора Казахстана Кулбаев Жасулан Адлканович назначен специализированным природоохранным прокурором Карагандинской области, передает корреспондент Кazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу региональной прокуратуры.



Отмечается, что Жасулан Кулбаев в органах прокуратуры работает с 2010 года.

В разные годы трудился ведущим специалистом и главным специалистом прокуратуры Карагандинской области, помощником прокурора города Темиртау, прокурором управления по надзору за законностью в социально-экономической сфере и прокурором группы кадрового развития прокуратуры области.

Был начальником отдела по защите общественных интересов прокуратуры района имени Казыбек би Караганды, заместителем начальника управления по защите общественных интересов облпрокуратуры.