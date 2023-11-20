Железный плафон упал на голову астанчанки в лифте

Фото: Instagram/vse_novosti_kz

Железная конструкция лифта упала на голову жительницы Астаны, передает корреспондент Kazpravda.kz.



По данным паблика в Instagram vse_novosti_kz, инцидент произошел 18 ноября в многоэтажке по улице Байтурсынова в Астане. Здесь же опубликовали фотографии со следами крови.



Как уточнили в департаменте полиции столицы, на голову астанчанки упал железный плафон для освещения лифта. По инциденту проводится досудебное расследование.