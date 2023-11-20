Железный плафон упал на голову астанчанки в лифте
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Хасенова Багдат
выпускающий редактор
В полиции начали расследование
Железная конструкция лифта упала на голову жительницы Астаны, передает корреспондент Kazpravda.kz.
По данным паблика в Instagram vse_novosti_kz, инцидент произошел 18 ноября в многоэтажке по улице Байтурсынова в Астане. Здесь же опубликовали фотографии со следами крови.
Как уточнили в департаменте полиции столицы, на голову астанчанки упал железный плафон для освещения лифта. По инциденту проводится досудебное расследование.
"Пострадавшая доставлена в больницу. Отдел полиции УП района Алматы начал досудебное расследование по части 1 уголовной статьи "Выпуск или продажа товаров, выполнение работ либо оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности", – сообщили в пресс-службе ДП.