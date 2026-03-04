Жизнь, разделенная надвое

Раушан родилась в Кызылорде в дружной рабочей семье, где кроме нее росли еще девять детей. Отец – почетный железнодорожник, больше сорока лет проработал в локомотивном депо, мать – пекарь. Ее путь казался предопределенным: школа, работа в ателье, затем на трикотажной фабрике. Но в 1990 году привычный мир рухнул...

– В школу я пошла рано, с шести лет, по собственному желанию, – вспоминает спортсменка. – Можно сказать, я ее выплакала себе. После школы работала какое-то время в ателье, потом пошла на трикотажную фабрику. Не знаю, как дальше сложилась бы моя жизнь, но в один несчастный день она оказалась разделенной надвое – до беды и после: в 1990 году я попала под поезд. Дальше – больница и ампутация обеих ног до колен. Трудные были времена. Хорошо, родственников много. Один утешал, другой помогал осваиваться в новой для меня действительности.

После выписки братья повезли в Алматы на протезный завод. Там я снова училась стоять на «ногах». Мастер, который сделал протезы, попался хороший. Строгий, но чуткий человек, он заставил ходить вначале без костылей, а потом и без трости. С тех пор я часто приезжала в Алматы. Там, в протезной мастерской, летом 2003 года и познакомилась с будущим мужем. Бауыржан Касымбеков приехал из Актау по той же причине, что и я, – менять протезы. У нас вообще схожие судьбы. Он тоже получил травму на железной дороге, где работал тогда. И как-то мы сразу потянулись друг к другу, я на уровне шестого женского чувства поняла, что он станет мне опорой.

Осенью того же года поженились. Жили некоторое время здесь, в Алматы, потом уехали в Кызылорду. Все три наши девочки родились там. Младшей было всего два годика, когда в 2010-м решили перебраться на родину мужа. Он родился в поселке Чунджа, что в Уйгурском районе Алматинской области. Но отец умер рано, и сестра матери увезла его, единственного мальчика в семье, в Мангистау, чтобы вырос настоящим мужчиной, опорой матери и пятерым сестрам. Хороший сын и брат, он и мужем тоже оказался ответственным.

Не каждый выдержит постоянное отсутствие в доме жены, а он гордится мною и помогает мне. За полгода перед Паралимпийскими играми в Рио я дома была, если собрать все дни, не больше месяца. Все остальное время находилась на учебно-тренировочных сборах.

Дистанционные тренировки

В спорт Раушан пришла поздно – в 2010 году, как раз когда семья переехала в Чунджу. В местном филиале клуба для людей с ограниченными возможностями крепкой женщине предложили попробовать пауэрлифтинг.

– Я сразу вцепилась в штангу, гантели меня не интересовали, – признается она.

Уже через несколько месяцев тренировок Раушан взяла золото на областном турнире, и этот успех стал мощным стимулом. В 2012-м она получила звание мастера спорта Казахстана, хотя фактически всего лишь год прозанималась в спортивном зале. В 2013-м была уже мастером спорта международного класса. А потом начались проблемы.

– В борцовском зале при районной ДЮСШ для параспортсменов был отгорожен маленький уголок, – рассказывает Раушан. – Мы приходили туда после обеда и занимались до шести-семи часов вечера. Однажды нас оттуда попросили уйти. Сказали, что будут делать ремонт. И мы стали искать зал для тренировок по разным школам. Нашли на окраине поселка, но месяца через два и оттуда попросили, а у нас на носу соревнования в Малайзии. И я тогда сказала ребятам: «А давайте будем заниматься у меня дома под навесом… для скота».

Знакомые, имеющие транспорт, перевезли наше спортоборудование, и мы приступили к тренировкам. Сыро, холодно, сквозняки… Когда работаешь со штангой, мышцы нагреваются, становятся горячими и рвутся. А у нас – ни массажистов, ни врачей. Плечо, помню, вывихнула. Мази, лечебные и согреваю­щие, изводила килограммами, пока оно не встало на место. К счастью, бездомье длилось недолго. Скоро в районной ДЮСШ появился зал для занятий армрестлингом, где параспортсменам выделили уголок.

На международные соревнования Раушан впервые начала выезжать в 2014 году.

– Не скажу, что была хорошо готова к ним, – признается она. – Уровень подготовки для этого должен быть совершенно другим. К участию в престижных соревнованиях мог подготовить только старший тренер Алматинской области по паэурлифтингу Денис Орлов, один из лучших и, можно сказать, штучных в Казахстане специалистов по этому виду спорта. Когда я ездила в Талдыкорган на областные соревнования, то, заходя в спортивный клуб для людей с ограниченными возможностями, напоминала руководству, что мечтаю тренироваться у него. В 2013 году наконец-то перешла в его группу. И с этого момента началась серьезная работа.

Так как тренер живет в Текели, а Рау­шан жила тогда в Чундже, то Денис Орлов тренировал и ее, и других спорт­сменов из разных поселков и городов Алматинской области дистанционно. Тренировки снимались на видео и высылались тренеру. Он после их просмотра каждому спортсмену давал индивидуальное задание. И только последний, предпаралимпийский, год тренер и спортсмены были вместе на всех сборах.

На международных соревнованиях в Дубае в 2014 году результат был посредственный – 13-е место. На Азиатских параиграх в Южной Корее, в Инчхоне, она уже поднялась на 6-е место. В 2015-м в Алматы прошел первый в Казахстане открытый чемпионат Азии по пауэрлифтингу среди спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата. Раушан взяла две серебряные медали. В феврале 2016 года на втором этапе Кубка мира в Дубае выиграла бронзу. Оттуда полетела в Малайзию, где также заняла третье место и завоевала лицензию на Паралимпийские игры в Рио.

Триумф через боль

С Раушан Койшибаевой перед Паралимпиадой работали два тренера – Денис Орлов и Артур Томицкий. Чтобы морально настроить спортсменку на победу, они стали еще и ее психологами.

– Мои тренеры постоянно напоминали, что будущее моих детей зависит от моей победы, – вспоминает спортсменка. – А для меня мои дети – моя жизнь. И у меня открывалось второе дыхание. 2 сентября 2016 года мы улетели в Рио, а выступление было намечено на 11-е. Надо было за неделю с небольшим успеть пройти акклиматизацию.

Первые четыре дня я ходила на тренировки, все было нормально. Мне не мешало даже то, что в Бразилии я передвигалась на коляске. Перед отъездом сделала ремонт протезов и, видимо, неудачно – жутко натерла культи. Но за три дня до решающих соревнований заболела: простыла и слегла. Но я должна была выиграть! Накануне соревнований собрала волю в кулак и дала себе слово, что утром встану с постели.

Ночь прошла нормально, выспалась, выглядела отдохнувшей. Когда встретилась с тренерами, они молча посмотрели на меня. Теперь уже я их успокаивала: «Все будет нормально». Уверенно направилась на стадион. Я знала всех соперниц в своей категории. Главной среди них была китаянка, дальше шли египтянка, кореянка и турчанка.

На первом выходе тренер не стал рисковать: поставил минимальный вес штанги – 108 кг. Подняла нормально. Второй подход – 113. Немного дрогнула рука, когда опускала штангу. Ошибочка! Тренеры в смятении. Я их успокаиваю: «Все будет хорошо! Серебро будет нашим! Третий заход был безупречным!

Что было дальше? Не помню. Я отправилась на допконтроль, все звонки принимал тренер...

Теперь, намекая на возраст, часто спрашивают: думаю ли я и дальше заниматься спортом? А я про возраст вообще не хочу думать. Все зависит от человека. Если поставить цель двигаться вперед – все получится, а спортивная форма пока позволяет оставаться в большом спорте. Сейчас моя задача – получить лицензию и выступить на Паралимпиаде-2028 в Лос-Анджелесе.

Что буду делать после завершения спортивной карьеры? Моя мечта – заниматься дизайном и создавать вокруг себя красоту, возможно, даже с помощью дочерей, и свою линейку одежды.