Женщина пыталась продать новорожденного в Актау
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35-летняя женщина продала младенца в Актау, передает Кazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу ДП региона.
В УБОП ДП Мангыстауской области поступила оперативная информация по факту торговли новорожденным ребенком.
4 мая около 13:00 полицейские задержали 35-летнюю подозреваемую при получении денежных средств за новорожденного.
В ходе обыска по месту ее жительства изъяты вещественные доказательства.
Также задержана 38-летняя покупательница.
Ребенок помещен в областной специализированный дом ребенка города Актау до вынесения решения суда.
Начато досудебное расследование по статье 135 части 2 УК РК. Подозреваемые лица дали признательные показания.