Женщина пыталась продать новорожденного в Актау

35-летняя женщина продала младенца в Актау, передает Кazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу ДП региона.

Фото пресс-службы ДП Мангыстауской области

В УБОП ДП Мангыстауской области поступила оперативная информация по факту торговли новорожденным ребенком.

4 мая около 13:00 полицейские задержали 35-летнюю подозреваемую при получении денежных средств за новорожденного.

В ходе обыска по месту ее жительства изъяты вещественные доказательства.

Также задержана 38-летняя покупательница.

Ребенок помещен в областной специализированный дом ребенка города Актау до вынесения решения суда.

Начато досудебное расследование по статье 135 части 2 УК РК. Подозреваемые лица дали признательные показания.