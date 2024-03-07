«Женщины играют важную роль не только в семье» – уполномоченный по этике Тансила Муздыбекова

В канун Международного женского дня уполномоченный по этике Тансила Муздыбекова прочитала лекцию на тему «Статус женщины на государственной службы» для сотрудников министерства транспорта, передает Kazpravda.kz

Фото: Kazpravda.kz

Представительное мероприятие прошло в формате обмена мнениями.

– Радует то, что статус женщин на государственной службе с каждым годом растет. Наше уважение к матери, сочувствие к жене, забота о дочери всегда остаются одними из главных национальных принципов. Президент в своем выступлении говорил, что доля женщин в государственном аппарате приблизилась к 55%, в руководящем составе этот показатель не превышает 39%, – сказала Тансила Муздыбекова.

Она напомнила, что женщины очень тщательно и добросовестно относятся к работе. По сравнению с мужчинами, они не склонны к коррупционным действиям.

В своем выступлении уполномоченный по этике остановилась на том, что женщины, наряду с работой, также несут на себе заботу о семье.

– Воспитание детей – важный вопрос. Для того, чтобы женщина-мать могла уделять больше внимания жизни семьи и воспитанию детей, должны быть предусмотрены соответствующие возможности. В будущем нужно этим женщинам предоставлять возможность для реализации своего потенциала, стимулировать их для достижения новых успехов в различных сферах и карьерного роста, – заключила спикер.

С учетом того, что 51% нашего населения составляют женщины, очень важно обеспечить равное участие всех граждан в политической жизни страны. Сейчас доля женщин в государственном управлении, в политике и бизнесе значительно увеличилась.

По данным научных исследований, если по меньшей мере 30% руководящих должностей на государственной службе занимают женщины, это положительно влияет на развитие человеческого капитала, повышение социально-экономического положения страны. Потому что сейчас общество хорошо понимает, что женщина не только является символом красоты, заботы и домашнего тепла, но и представляет собой упорство и энергию. То есть, женщины играют важную роль не только в семье, но и в развитии всего общества.