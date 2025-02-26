Женская команда Казахстана по водному поло обыграла соперниц из Гонконга

В Чжаоцине продолжается чемпионат Азии по водному поло

Фото: пресс-служба НОК РК

Женская команда Казахстана одержала на турнире вторую победу, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Национальный олимпийский комитет РК

Во второй игре казахстанские ватерполистки уверенно обыграли соперниц из Гонконга. Встреча завершилась со счетом 25:6.

В первом матче команда РК также с крупным счетом победила Сингапур, отметили в НОК.

Всего в ЧА принимают участие 6 команд, которые играют между собой по круговой системе.