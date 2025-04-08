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Эта мера направлена на профилактику рака шейки матки, который часто вызывается вирусом папилломы человека (ВПЧ). Прививки получают девочки 11 лет, также наверстывающая иммунизация предусмотрена для школьниц 12–13 лет.

В ходе специальной конференции в Астане председатель правления Национального центра общественного здравоохранения Министерства здравоохранения Айжан Есмагамбетова напомнила, что с октября прошлого года в стране стартовала вакцинация против ВПЧ. Как пояснила эксперт, эта процедура двукратная: девочки сначала получают первую дозу, через шесть месяцев – вторую. Именно такая последовательность, по мнению врачей, защищает организм от вируса папилломы человека.

– Учитывая, что вакцинацию мы начали в октябре, то уже подошло время, когда нужно получать вторую дозу. Это стандартная процедура, все другие вакцины так же применяются по несколько раз, – пояснила Айжан Есмагамбетова.

По данным наццентра, на сегодня первую дозу вакцины получили около 140 тыс. человек, вторую – порядка 150 девочек.

– Мы уже можем констатировать, что вакцинация начата успешно. Несмотря на то, что вакцина новая, охват неплохой. Мы видим, что вакцинируется 45 процентов детей, ей подлежащих, – привела данные руководитель центра.

Для защиты от вируса папилломы человека используется вакцина «Гардасил», произведенная в США. По словам Айжан Есмагамбетовой, она применяется в мире с 2006 года и показала свою эффективность.

– Это четырехвалентная вакцина. Она содержит штаммы 16, 18, 6, 11. Именно онкогенными считаются штаммы 16, 18, – объяс­нила Айжан Есмагамбетова. – За двадцать лет в странах, где применялась эта вакцина, распространенность ВПЧ снизилась на 90 процентов.

После иммунизации никаких побочных реакций среди привитых девочек не зарегистрировано.

Несмотря на растущий охват, Айжан Есмагамбетова отметила недостаточную информационную работу среди родителей. По ее словам, в основном информацию о прививках население получает от медицинских работников, и доверяют специалистам более 70% родителей. Важно повышать осведомленность о вакцинации среди врачей. При этом, как считает спикер, перед здравоохранением не стоит цель быстрого охвата населения. Задача – информирование и постепенная вакцинация.

Айжан Есмагамбетова также развеяла миф о том, что прививка от ВПЧ влияет на репродуктивную функцию девочек:

– Сегодня много исследований показывают, что вакцина не оказывает влияния на репродуктивную функцию девочек. Наоборот, защищая от рака, она дает возможность иметь детей.

Процедура проводится только при наличии информированного согласия родителей или законных представителей.

– Если родители отказываются, то, естественно, ребенок не вакцинируется. Это касается не только ВПЧ, но и любой другой вакцинации детей. Задача врачей – рассказать и убедить родителей, чтобы они приняли взвешенное решение в пользу вакцинации, – подчеркнула глава Национального центра общественного здравоохранения.

Ее заместитель Манар Смагул напомнила, что впервые вакцинацию против ВПЧ в Казахстане начали проводить в 2013 году. Однако в 2015-м проект приостановили. Причиной стали массовые отказы родителей из-за обмороков двух школьниц после прививок, но позже было доказано, что эти инциденты не связаны с вакцинами.

Как отмечает Манар Смагул, вирус папилломы человека широко распространен в странах Центральной и Южной Азии. К примеру, в Казахстане ежегодно выявляется около двух тысяч случаев рака шейки матки, и свыше 600 женщин каждый год уходят из жизни в результате этого заболевания.

– ВОЗ рекомендует прививать девочек с девяти лет. В Казахстане­ – с 11 лет. Если получить вакцину в этом возрасте, эффективность защиты высокая. Цель ВОЗ – до 2030 года охватить вакцинацией 90 процентов девочек до 15 лет. В Казахстане рак шейки матки является вторым по распространенности среди женщин после рака молочной железы, – сказала Манар Смагул.

Онкогинеколог Ляззат Козгамбаева отметила, что сейчас известно около 200 типов вируса папилломы человека. Сорок из них передаются половым путем.

– Наша основная цель – своевре­менно выявлять предраковые процессы, вакцинировать против ВПЧ. С введением скрининга в 2008 году уровень выявления рака шейки матки и других онкозаболеваний, вызванных вирусом папилломы человека, идет на снижение. Сейчас у нас ранние раки шейки матки достигли 70–80 процентов показателей по Казахстану, запущенных стало намного меньше, чем раньше, – констатирует врач.

Население страны, по мнению онкогинеколога, сегодня лучше информировано о профилактике. Больше людей положительно реагирует на скрининговые программы и своевременно приходят на медосмотры в поликлинику.

Как отмечает Ляззат Козгамбае­ва, ВПЧ в основном подвержены женщины до 25 лет. Вакцинация в 11–13 лет, до начала половой жизни, имеет свою эффективность. При этом симптомов поражения вирусной инфекцией у человека практически не наблюдается.

– Скрининг у женщин начинается в 30 лет, и каждые четыре года они приходят на обследование. В этот момент в организме появляются изменения эпителиальных клеток, которые выявляются только при микроскопическом исследовании мазков. У женщин и мужчин поражение вирусной инфекцией практически никакой клинической картины не имеет. И в организме она может находиться от семи до десяти лет, – привела данные эксперт.

Вирус может активироваться и стать причиной рака, если у женщины снижается иммунитет или она курит и ведет беспорядочную половую жизнь.

– Хотелось бы призвать молодежь соблюдать культуру половых отношений. Быть сторонниками здорового образа жизни. Важно быть осведомленными о вирусе папилломы человека. Каждый человек несет ответственность за свое здоровье, – резюмировала Ляззат Козгамбаева.