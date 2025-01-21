Женский взгляд

Экспозиция в Государственном музее искусств РК им. А. Кастеева приурочена к 25-летию Международного независимого женского фонда художников «Тан Шолпан».

На выставке представлено более ста произведений художников из Казахстана, Узбекистана, Туркменистана, Таджикистана, Кыргызстана, Грузии, Австрии, Германии, Канады и США. Этот международный проект объединяет более 70 профессиональных художников, работающих в различных видах искусства: живопись, графика, декоративно-прикладное искусство, скульптура.

Как отмечают в фонде «Тан Шолпан», их деятельность опровергает расхожее мнение о том, что произведения женщин-художниц не столь масштабны и глубоки, что в них много лирики и декоративности, которые часто ассоциируются с поверхностностью. В мировой практике есть множество ярких примеров женщин-ученых, женщин-писателей, женщин-живописцев и скульп­торов, внесших неоценимый вклад в развитие цивилизации. В проекте «Тан Шолпан» есть целый комплекс аспектов, а не только гендерный, как это может показаться на первый взгляд.

Фонд «Тан Шолпан» – единственная в Казахстане организация, объединившая женщин-художниц, чьей целью является продвижение искусства в целом. У женщин несколько другой взгляд на жизнь, чем у мужчин, считают в фонде. Женская энергетика носит созидательный, объединяющий и позитивный характер – так заложено природой. Реализовать этот часто скрытый потенциал, открыть новые пути личного творческого видения, сказать миру важные вещи, которые многие хотели бы услышать, – таково стремление этого женского творческого сообщества.